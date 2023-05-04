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Омбудсмен пропонує прибрати російську мову з паспортів старого зразка

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Омбудсмен пропонує прибрати російську мову з паспортів старого зразка
Мовний омбудсмен Тарас Кремінь ініціює зміни до паспорта старого зразка
фото з відкритих джерел

У паспортах старого зразка інформація про громадянина, його прописку та місце видачі документа записані державною та недержавною мовою

Верховній Раді рекомендують внести зміни до положення про паспорт громадянина України. Зміни необхідні для документа старого зразка, де відомості записані двома мовами – українською та російською. Про це мовний омбудсмен Тарас Кремінь сказав на брифінгу в Медіацентрі Україна.

«Ми просимо внести зміни до положення про паспорт громадянина України, яким передбачити, що паспорт складається державною мовою, згідно з частиною першою статті 8 мовного закону», – заявив Кремінь.

Він нагадав, що станом на зараз в Україні паралельно існують два бланки паспортів – біометричні паспорти та паспорти старого зразка, де інформація про громадянина, його прописку та місце видачі документа записані державною та недержавною мовою.

«Тому ми наполягаємо на уніфікації та в приведенні у відповідність до мовного закону цієї парадигми», – додав мовний омбудсмен.

Зазначимо, що повідомити про порушення мовного закону можна через електронну форму на сайті мовного омбудсмена.

Нагадаємо, що Київрада ухвалила Концепцію переходу на українську мову. Документ передбачає реалізацію упродовж трьох років кількох десятків заходів, які допоможуть запровадити українську мову у всіх сферах суспільного життя. Зазначимо, що впродовж останніх 22 років поширеність української мови в Києві зросла з 15 відсотків у 2000 році до 44 відсотків у 2023-ому. Сьогодні 47 відсотків від загальної кількості опитуваних киян вдома спілкуються українською.

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Теги: Тарас Кремінь українська мова паспорт

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