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Мінус 200 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Мінус 200 рашистів: Генштаб оновив втрати ворога
Українські бійці знищили вже 4100 бойових броньованих машин РФ
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 200 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 43 000 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 43000 (+200) осіб ліквідовано;
  • танків – 1846 (+14) од;
  • бойових броньованих машин – 4100 (+14) од; 
  • артилерійських систем – 974 (+3) од;
  • РСЗВ – 261 (+0) од;
  • засоби ППО – 134 (+1) од;
  • літаків – 232 (+0) од;
  • гелікоптерів – 193 (+0) од; 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 772 (+6);
  • крилаті ракети – 185 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3018 (+13) од;
  • спеціальна техніка – 90 (+1).
Втрати окупантів станом на 11 серпня
Втрати окупантів станом на 11 серпня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 169-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.

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Теги: ЗСУ окупанти Україна росія війна в Україні війна

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