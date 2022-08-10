Удар ЗСУ по Каховському мосту: опубліковано відео руйнувань

Відео зняте на мосту через греблю Каховської ГЕС

У Мережу виклали відеозапис, на якому зафіксований пошкоджений Каховський мост, після ударів з боку українських військ. 10 серпня по ньому завдали удару ЗСУ.

Українські військові кажуть, що міст тепер непридатний до використання.

Відео зняте на мосту через греблю Каховської ГЕС. На кадрах видно наскрізні ушкодження дорожнього полотна та огорожі мосту. Друга половина ролика – відео, зняте з дрона, яке дає загальну картинку руйнувань.

Нагадаємо, 26 липня в тимчасово окупованому Херсоні пролунали вибухи. Жителі Херсона повідомляли, що чули вибухи в районі Антонівського мосту. Після вибухів у місті було чути звуки пострілів.

Російські загарбники підтвердили пошкодження Антонівського мосту під Херсоном, по якому вночі вдарили українські захисники.

Декілька джерел підтвердили «Главкому», що Антонівський міст, що з’єднує окупований Херсон із лівобережжям, зокрема, з Олешками та Голою Пристанню непридатний для користування.

Згодом стало відомо, що залізничний міст через Дніпро на Херсонщині теж отримав пошкодження під час атаки Збройних сил України.