В Офісі президента порівняли якість російських та українських продуктів

Арестович розповів, що російські продукти гірші та дорожчі за українські

В Офісі президента України Володимира Зеленського порівняли якість українських і російських продуктів. Своєю думкою із цього приводу на телеканалі «Дом» поділився представник української делегації в Тристоронній контактній групі, радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Арестович заявив, що продукти російського виробництва, які є на ринку тимчасово окупованих територій Донбасу, гірші, ніж українські.

«Люди, що живуть або бувають на тих територіях відзначають, що російські продукти гірші за якістю, ніж українські. По-друге, вони незмірно дорожчі», – сказав Арестович.

Він також відповів на питання про підвищення цін на продовольство на окупованих росіянами територіях Донецької та Луганської областей.

«З огляду на, що недавно відбулося об'єднання митних просторів (так званих «ДНР» і «ЛНР», – ред.), то не дивно, що почалися економічні ефекти від цього об'єднання. Можливо, подорожчання продуктів харчування першої необхідності пов'язано з цим », – резюмував позаштатний радник глави Офісу президента.

Раніше Арестович розповів, що Росія не дозволяє ватажкам ОРДЛО приймати гуманітарну допомогу від України, тому що таким чином вона підтвердить свою недієздатність в управлінні окупованими територіями.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, чим в Україні займатимуться новостворені кібервійська.

Читайте також: