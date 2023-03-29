Завтра під Лаврою будуть провокації? До чого митрополит Павло готує вірян (відео)

Попри те, що 29 березня служителі УПЦ МП мають покинути території Лаври, митрополит Павло запевнив вірян, що продовжить проводити службу

Митрополит Павло заявив, що він проводитиме службу в Києво-Печерській Лаврі і завтра, вже після того, як служителі УПЦ МП мають покинути території монастиря. Про це він сказав у промові до вірян та закликав їх приходити попри все.

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«Якщо виганять, то Бог їм суддя», – заявив намісник Києво-Печерської Лаври.

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Він наголосив, що попри вимогу покинути стіни монастиря, служба триватиме весь час, тому митрополит Павло запросив вірян і завтра приходити на молитвенне стояння.

Попри обіцянку приходити до Лаври й далі, настоятель Києво-Печерської Лаври терміново оформлював закордонний паспорт.

На відео видно, що митрополит розгубився, побачивши, що його знімають. Він намагався швидше закінчити оформлення документів та чимшвидше покинути приміщення. Попри таке швидке оформлення документів, які дозволять виїхати за кордон, митрополит запевнив вірян, що не підкориться наказу влади.

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Нагадаємо, раніше митрополит Української православної церкви московського патріархату Павло Лаврський різко звернувся до української влади на тлі того, що Києво-Печерська Лавра розірвала контракт із УПЦ МП.

Як уже писав «Главком», за час свого господарювання у Києво-Печерській лаврі оточення митрополита Павла повністю зруйнувало низку історичних та культурних пам’яток і перетворила одне з чудес України, всесвітнього надбання ЮНЕСКО, на комерційний центр, меблевий цех, точки з продажу алкоголю, масажні салони та урешті-решт, звалище.

Також скандальний намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі записав відеозвернення, в якому категорично заявив, що не буде звільняти приміщення Лаври.

Як повідомлялося, керівництво Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» вимагає монахів УПЦ МП покинути всю територію Лаври до 29 березня. Національний заповідник не продовжив дію оренди для УПЦ Московського патріархату в чоловічому монастирі Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври через порушення орендних умов представниками УПЦ МП.