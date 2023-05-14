Співпраця Московської церкви з СБУ дає результат

Митрополити Московського патріархату починають давати свідчення

Уважно слідкую за безпековими заходами СБУ в церквах Московського патріархату. Тому вважаю подію, що сталася днями, ключовою та переломною.

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Суд виніс перший вирок високопоставленому митрополиту УПЦ МП. Але найцікавіше те, що сам митрополит повністю визнав вину та пішов на співпрацю зі слідством.

Мова йде про багаторічного близького соратника патріарха Кіріла, колишнього керівника Кіровоградської єпархії УПЦ МП митрополита Іосафа. Він був викритий СБУ в грудні за проросійську агітацію, пішов на співробітництво зі слідством та повністю визнав свою вину. Враховуючи ці обставини, отримав три роки позбавлення волі (з іспитовим терміном два роки) за розпалювання релігійної ворожнечі.

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Розумію, що деяким хотілося би швидких і силових рішень щодо УПЦ МП. І пожиттєвих строків для проросійських агітаторів. Але тут постає традиційна дилема: «Вам шашечки важны или ехать?».

Про міжконфесійні криваві сутички в Україні дуже мріють в РФ. Але «ювелірна» робота нашої спецслужби в церковному середовищі приносить набагато більше користі. Впевнений, що рішення Іосафа піти на співпрацю зі слідством стане сигналом для інших митрополитів УПЦ МП. Процес вже пішов! Мої джерела кажуть про випадки, коли представники керівного складу УПЦ МП вже повідомляють про злочини інших церковних ієрархів.

Зараз, завдяки тиску СБУ, ті хто в УПЦ МП дивились в бік РФ, вже зрозуміли, що в них є тільки два виходи: або співпраця зі слідством та детальні покази, або реальний строк і надія на обмін в РФ. Маючи уявлення про церковне середовище, певен, що більшість обере перший варіант. А для навідників і прямих агентів з числа церковників, вибір і того менший: великий строк у тюрмі за держзраду, аж до пожиттєвого.