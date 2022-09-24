Мобілізація в РФ: військкомат встановив блокпости

У Краснодарському краю з перших годин оголошеної мобілізації розпочалися побудинкові обходи з врученням повісток

На території Російської Федерації тривають заходи часткової мобілізації. Росіяни входять по будинках з повістками, а також розставляють блокпости для контролю переміщення чоловіків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«У звʼязку з низькими мотивацією та готовністю громадян Росії брати участь у бойових діях на території України, в населених пунктах Краснодарського краю з перших годин оголошеної мобілізації представники військових комісаріатів розпочали побудинкові обходи з негайним врученням повісток чоловікам призовного віку», – йдеться в повідомленні.

Крім того, на основних дорогах виставляються поліцейські блокпости з метою контролю переміщення чоловічого населення. Зазначається, що мобілізований особовий склад після короткої підготовки в навчальних центрах планується направляти для поповнення військових підрозділів, які зазнали численних втрат в ході війни на території України.

Нагадаємо, 21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

Стало відомо, куди куди РФ планує відправити мобілізованих.

Тим часом на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.