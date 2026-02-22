Головна Світ Соціум
Москву атакували дрони: лунали вибухи, було закрито аеропорти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Москву атакували дрони: лунали вибухи, було закрито аеропорти
Міноборони держави-агресорки повідомило, що в Московській області було зафіксовано 15 безпілотників
Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито ліквідацію семи безпілотників

У неділю, 22 лютого, столицю держави-агресорки Москву атакували безпілотники. Роботу усіх аеропортів було тимчасово було припинено. Як інформує «Главком», про атаку БпЛА писали моніторингові пабліки.

Очевидці повідомляли про вибухи, які було чутно над російською столицею.

У соцмережах публікували відео безпілотників, які летять в напрямку Москви.

Росавіація оголосила про обмеження на прийом та випуск літаків в усіх московських аеропортах – «Внуково», «Домодєдово», «Жуковський» та «Шереметьєво». Пасажирів попередили про можливе тривале очікування під час обслуговування рейсів «у зв’язку з заходами, що проводяться з метою гарантування безпеки».

Станом на 16:00 роботу аеропортів було відновлено.

Мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито ліквідацію семи безпілотників – на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Згодом Міноборони держави-агресорки повідомило, що в Московській області було зафіксовано 15 безпілотників, 11 з яких тримали курс на столицю РФ.

Нагадаємо, у неділю, 15 лютого, Москва практично з самого ранку зазнавала атак невідомих дронів. У російській столиці закривалися аеропорти, а також зафіксовано падіння уламків.

Також у ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу. 

До того ж, Брянська область РФ опинилася під масованою атакою реактивних безпілотників. 

Місцеві мешканці повідомляють про серію потужних вибухів, що пролунали близько опівночі на околицях Брянська, а також у містах Дятьково, Фокіно та Сельцо.

За словами очевидців, вибухи супроводжувалися яскравими спалахами в небі, після чого в обласному центрі зафіксували перебої з електропостачанням. 

Теги: обмеження відео Москва безпілотник Міноборони

