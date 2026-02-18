Головна Світ Політика
Президент Австрії виступив за посилення підготовки армії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Президент Австрії виступив за посилення підготовки армії
Президент Австрії визначив пріоритетом модернізацію військової підготовки
фото з відкритих джерел

Александер Ван дер Беллен закликав посилити підготовку армії на тлі безпекових викликів і дискусій про реформу призову

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен виступив за продовження термінів обов’язкової військової служби, заявивши про необхідність посилення боєздатності збройних сил у нинішній геополітичній ситуації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву австрійського лідера у соцмережі X.

Наразі в країні діє шестимісячна обов’язкова служба для чоловіків із 17 років із можливістю замінити її соціальною роботою.

«З огляду на геополітичну ситуацію та з метою покращення безпеки солдатів, як головнокомандувач, я підтримую пропозицію комісії щодо забезпечення кращої підготовки Збройних сил Австрії шляхом продовження обов'язкової військової служби. Австрії потрібні сучасні та боєздатні збройні сили», – написав Ван дер Беллен.

У січні державна комісія, яка оцінювала стан військової служби, рекомендувала збільшити її тривалість і розширити навчання резервістів. Консервативна Австрійська народна партія (ÖVP), що входить до урядової коаліції, пропонує модель із вісьмома місяцями служби та додатковими двома місяцями резервної підготовки або альтернативний 12-місячний формат державної служби.

Водночас соціал-демократична партія SPÖ і ліберальна NEOS поки що обережно ставляться до ідеї продовження служби. Для ухвалення реформи уряду можуть знадобитися голоси опозиції.

Колишня глава МЗС Австрії Карін Кнайсль після відставки неодноразово опинялася в центрі політичних скандалів через співпрацю з російськими структурами та публічні виступи на російських майданчиках, що викликало критику в австрійських політичних колах і дискусії щодо її зв’язків із Москвою.

Теги: Австрія армія війна

