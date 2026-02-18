Президент Австрії виступив за посилення підготовки армії

Александер Ван дер Беллен закликав посилити підготовку армії на тлі безпекових викликів і дискусій про реформу призову

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен виступив за продовження термінів обов’язкової військової служби, заявивши про необхідність посилення боєздатності збройних сил у нинішній геополітичній ситуації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву австрійського лідера у соцмережі X.

Наразі в країні діє шестимісячна обов’язкова служба для чоловіків із 17 років із можливістю замінити її соціальною роботою.

Die Wehrdienstkommission hat kompetent und verantwortungsbewusst gearbeitet. Aufbauend auf den Vorschlägen der Kommission ist die Wiedereinführung der Milizübungen wichtig. Angesichts der geopolitischen Lage und zur Verbesserung der Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten... 1️⃣ — Alexander Van der Bellen (@vanderbellen) February 18, 2026

«З огляду на геополітичну ситуацію та з метою покращення безпеки солдатів, як головнокомандувач, я підтримую пропозицію комісії щодо забезпечення кращої підготовки Збройних сил Австрії шляхом продовження обов'язкової військової служби. Австрії потрібні сучасні та боєздатні збройні сили», – написав Ван дер Беллен.

У січні державна комісія, яка оцінювала стан військової служби, рекомендувала збільшити її тривалість і розширити навчання резервістів. Консервативна Австрійська народна партія (ÖVP), що входить до урядової коаліції, пропонує модель із вісьмома місяцями служби та додатковими двома місяцями резервної підготовки або альтернативний 12-місячний формат державної служби.

Водночас соціал-демократична партія SPÖ і ліберальна NEOS поки що обережно ставляться до ідеї продовження служби. Для ухвалення реформи уряду можуть знадобитися голоси опозиції.

