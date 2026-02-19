Головна Світ Політика
Італія підготувала амбітний план розширення армії до 2044 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Італія підготувала амбітний план розширення армії до 2044 року
Італія може збільшити витрати на військовий персонал до 15 млрд євро
фото: Reuters

Міноборони країни вивчає план зростання особового складу до 275 тисяч військових і масштабної реформи збройних сил

Міністерство оборони Італії розглядає можливість суттєвого збільшення чисельності військового персоналу – з нинішніх приблизно 170 тисяч до 275 тисяч осіб упродовж найближчих років, що може стати однією з найбільших реформ армії за останній час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За попередніми оцінками, запропоноване розширення військового персоналу може коштувати близько 6 млрд євро та стати частиною ширшої трансформації оборонного сектору Італії.

Зазначається, що пропозицію підготували військові експерти та представили міністру оборони Гідо Крозетто. Вона може лягти в основу нового плану реформування збройних сил, який влада планує оприлюднити до кінця березня. Документ поки що має попередній характер і потребує подальшого політичного погодження.

Експерти пропонують збільшити загальну чисельність особового складу сухопутних військ, флоту та повітряних сил із приблизно 170 тисяч до 275 тисяч осіб. У цю цифру входять і близько 15 тисяч резервістів. Такий крок, за задумом авторів ініціативи, має посилити спроможність країни реагувати на сучасні виклики безпеки та виконувати союзницькі зобов’язання.

Згідно з новою пропозицією, розширення чисельності військових відбуватиметься поступово до 2044 року. Очікується, що витрати на персонал у разі реалізації плану зростуть із нинішніх 8,8 млрд євро майже до 15 млрд євро. Це стане одним із ключових фінансових аспектів майбутньої реформи.

Документ, на який посилаються ЗМІ, наразі не є остаточним. Для його реалізації необхідне схвалення парламенту Італії, а також подальші політичні консультації. Водночас сам факт підготовки такого плану свідчить про намір Рима переглянути підходи до оборонної політики та довгострокового розвитку армії.

До слова, секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров під час робочого візиту до Італії провів переговори з главою італійського оборонного відомства Гвідо Крозетто. Головними темами стали постачання сучасних систем ППО та масштабна допомога для відновлення української енергетики.

