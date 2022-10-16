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Мобілізовані розстрілюють зеків: окупант розповів, як працюють «заградзагони» (аудіо)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Мобілізовані розстрілюють зеків: окупант розповів, як працюють «заградзагони» (аудіо)
Окупанти використовують «загороджувальні загони», аби зупинити масову втечу з поля бою
фото з відкритих джерел

Рашисти розстрілюють своїх, щоб не повтікали з поля бою

Як працюють російські «заградзагони»: зеків розстрілюють мобілізовані новачки, а тих – регулярні війська. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

«У нас зеков привезли с тюрьмы. Их куда-то завели вперёд-вперёд. А мы сидим, как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть, мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас ещё линия. Туда тоже не вернёшься. То есть, убежать нереально – свои пристрелят», – бідкається окупант.

Він скаржиться своїй дружині, що «за документами» він взагалі не повинен бути на війні – бо ж за планом зараз має бути на навчаннях. «Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченный. Нас, говорит, в Украине нету, представляешь? Мы на обучении!» – пояснює рашист.

СБУ нагадує, якщо окупанти хочуть вціліти і зберегти своє життя, єдино правильний спосіб – здатися у полон українським захисникам.

Для них та їхніх родичів працює «гаряча лінія»: +380665803498, +380931192984.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 65 тисяч рашистів. 

 

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