Уряд забере кошти з програми підтримки бізнесу та розмінування на «тисячу від Зеленського»

Железняк оприлюднив розпорядження Кабінету міністрів

Кабінет міністрів вирішив забрати 3,8 млрд грн з програми підтримки бізнесу та розмінування і направити їх на нацкешбек і «тисячу від Зеленського». Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп оприлюднив відповідне розпорядження Кабінету міністрів.

Нагадаємо, уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Згодом очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що гроші на виплату «тисячі Зеленського» візьмуть у Фонді безробіття. За словами депутатки, на початку 2024 року Фонд безробіття перерахував 10 млрд грн у спецфонд держбюджету для програм Мінекономіки на підтримку бізнесу, однак із них 9,3 млрд не використали.