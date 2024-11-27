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Уряд забере кошти з програми підтримки бізнесу та розмінування на «тисячу від Зеленського»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уряд забере кошти з програми підтримки бізнесу та розмінування на «тисячу від Зеленського»
Нардеп повідомив, звідки уряд візьме кошти на «тисячу від Зеленського»
фото: bank.gov.ua

Железняк оприлюднив розпорядження Кабінету міністрів

Кабінет міністрів вирішив забрати 3,8 млрд грн з програми підтримки бізнесу та розмінування і направити їх на нацкешбек і «тисячу від Зеленського». Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп оприлюднив відповідне розпорядження Кабінету міністрів.

Уряд забере кошти з програми підтримки бізнесу та розмінування на «тисячу від Зеленського» фото 1

Нагадаємо, уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Згодом очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа заявила, що гроші на виплату «тисячі Зеленського» візьмуть у Фонді безробіття. За словами депутатки, на початку 2024 року Фонд безробіття перерахував 10 млрд грн у спецфонд держбюджету для програм Мінекономіки на підтримку бізнесу, однак із них 9,3 млрд не використали.

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Теги: гроші Україна українці Ярослав Железняк уряд Кабмін

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