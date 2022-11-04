«Мопеди» полетіли на захід України – актуальна карта повітряних тривог

Росія запустила іранські «дрони камікадзе» на територію України

Західні області України перебувають під загрозою обстрілів іранськими «дронами-камікадзе», які ще в народі називають «мопедами». Про ймовірну атаку дронів повідомляють українські Телеграм-канали.

Відзначимо, що станом на 05:20 повітряну тривогу оголосили у чотирьох західних областях нашої країни: Хмельницькій, Тернопільській, Рівненській та Львівській. Залишайтесь в укриттях.

Раніше повідомлялося, що Росія може застосувати проти України іранські балістичні ракети малої дальності вже у листопаді. Йдеться про ракети Fateh-110 та Zolfaghar SRBM.