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Фінляндія може надати Україні винищувачі, але є умова

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Фінляндія може надати Україні винищувачі, але є умова
Винищувач F/A-18 Hornet
Фото: LCPL John Mcgarity, USMC (wikimedia)

Можливість передачі літаків на потреби ЗСУ з'явилася через те, що країна оновила власні оборонні запаси

Фінляндія може розпочати обговорення щодо відправки Україні своїх винищувачів Hornet. Але для таких постачань є умова. Про це заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, пише Yle.

За словами посадовиці, такі дискусії у Фінляндії можуть розпочатися, оскільки країна закупила у Сполучених Штатів сучасні винищувачі F-35.

«Думаю, ми могли б обговорити Hornet – чи можна було б запропонувати їх Україні і яка підготовка для цього потрібна», – зазначила Марін.

Водночас вона зауважила, що обговорення передачі Україні винищувачів перебувають на дуже ранньому етапі і для таких постачань потрібне широке міжнародне співробітництво.

До слова, зараз Фінляндія має 55 винищувачів F/A-18 Hornet і приблизно двадцять тренувальних моделей. Замінити їх на американські F-35 планується до 2026 року.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 березня, прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зустрілася в Києві з президентом Володимиром Зеленським та разом вшанувала пам’ять загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі».

До слова, уряд Фінляндії надав Естонії дозвіл на реекспорт в Україну своєї радянської техніки та боєприпасів.

Крім того, Фінляндія направить Україні протимінні танки Leopard 2, які є частиною пакету оборонної підтримки України вартістю понад 160 млн євро.

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Теги: озброєння винищувач Фінляндія

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