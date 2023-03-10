Фінляндія може надати Україні винищувачі, але є умова

Можливість передачі літаків на потреби ЗСУ з'явилася через те, що країна оновила власні оборонні запаси

Фінляндія може розпочати обговорення щодо відправки Україні своїх винищувачів Hornet. Але для таких постачань є умова. Про це заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, пише Yle.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами посадовиці, такі дискусії у Фінляндії можуть розпочатися, оскільки країна закупила у Сполучених Штатів сучасні винищувачі F-35.

«Думаю, ми могли б обговорити Hornet – чи можна було б запропонувати їх Україні і яка підготовка для цього потрібна», – зазначила Марін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас вона зауважила, що обговорення передачі Україні винищувачів перебувають на дуже ранньому етапі і для таких постачань потрібне широке міжнародне співробітництво.

До слова, зараз Фінляндія має 55 винищувачів F/A-18 Hornet і приблизно двадцять тренувальних моделей. Замінити їх на американські F-35 планується до 2026 року.

Нагадаємо, що сьогодні, 10 березня, прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін зустрілася в Києві з президентом Володимиром Зеленським та разом вшанувала пам’ять загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі».

До слова, уряд Фінляндії надав Естонії дозвіл на реекспорт в Україну своєї радянської техніки та боєприпасів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, Фінляндія направить Україні протимінні танки Leopard 2, які є частиною пакету оборонної підтримки України вартістю понад 160 млн євро.