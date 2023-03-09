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Словаччина може передати винищувачі Україні, але є умова

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Словаччина може передати винищувачі Україні, але є умова
Словаччина зняла з озброєння свої останні МіГ-29 восени минулого року
фото з відкритих джерел

Словаччина готова передати ЗСУ десять літаків МіГ-29

Словаччина може передати Україні списані винищувачі МіГ-29 спільно з Польщею, однак це рішення має бути схвалено або парламентом, або урядом. Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Над, пише TASR.

«У мене є офіційна інформація, і це підтвердив польський президент у своїй заяві для CNN, що (поляки – ред.) готові діяти таким чином. Це правильно, тому що вони розуміють, що МіГи можуть врятувати людські життя, і що вони нам більше не потрібні. Рішення ще не прийнято, оскільки таке рішення потребує схвалення або уряду, або парламенту, але зараз це обговорюється», – сказав Над.

Водночас міністр повідомив, що Словаччина отримала пропозицію про компенсацію за винищувачі. За словами Нада, те, що пропонується взамін, у кілька разів перевищує вартість списаних МіГів .

На цьому тлі глава оборонного відомства також зазначив, що такі питання, як передача винищувачів, не повинні вирішуватися президентом.

Як повідомлялося, Словаччина зняла з озброєння свої останні МіГ-29 восени минулого року. Причиною тоді стало те, що літаки були застарілими і могли обслуговуватися лише технічними фахівцями з «ворожої Росії».

У четвер міністр оборони Словаччини Ярослав Над повідомив, що Польща офіційно погодилася спільно зі Словаччиною поставити МіГи в Україну. За словами міністра, Словаччина може передати Україні десять винищувачів.

Як раніше повідомлялося, Словаччина готова передати Україні 10 із 11 своїх винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, ще один зарезервований для словацького авіаційного музею. 

Нагадаємо, Польща готова передати Україні радянські винищувачі

До відома, Словаччина визнала РФ спонсором тероризму, а режим Путіна – терористичним.

Теги: Польща міністр Словаччина президент озброєння винищувач війна

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