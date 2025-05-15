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Примирення з ПЦУ уже би було, якби хтось не вмішався – представник УПЦ МП

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Примирення з ПЦУ уже би було, якби хтось не вмішався – представник УПЦ МП
Архієпископ УПЦ МП Никодим: комусь, хто нагорі влади, потрібно зрозуміти, що політика тут ні до чого
фото: Московська церква в Україні

Архієпископ УПЦ МП: «Примирення з ПЦУ вже б відбулося, якби не втручання політиків»

Архієпископ УПЦ МП Любецький Никодим переконаний, що примирення між Українською православною церквою (УПЦ/ПЦУ) та Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП) затримується через втручання політиків. Про це він заявив в інтерв'ю «Главкому».

«Просто комусь, хто нагорі влади, потрібно зрозуміти, що політика тут ні до чого. Якби хтось не вмішався з отими бумажками (врученням Томосу УПЦ/ПЦУ), примирення уже би було», – зазначив архієпископ Никодим.

Він повідомив, що більшість молодих архієреїв УПЦ МП та ПЦУ на місцях підтримують спілкування та намагаються жити в мирі. Однак, за його словами, політичне втручання «розсварило» церкви на десятиліття, і відновити колишні відносини буде складно.

«Того ставлення, яке було раніше, не буде. Бо має тепер вимерти покоління тих архієреїв, які бачили, як в них відбирали храми, порушували закони», – додав архієпископ Никодим.

Нагадаємо, на Великдень у Чернігові відбулася спільна молитва представників Української православної церкви (Московського патріархату) та УПЦ/ПЦУ, що стало унікальною подією. Спільна молитва за Україну на Великдень у Свято-Троїцькому кафедральному соборі Чернігова відбулась за участі представників різних конфесій.

Як відомо, архієпископ УПЦ МП у жовтні 2024 року підписав публічну заяву проти втручання Російської православної церкви у справи УПЦ. Водночас він критично поставився до ідеї переходу до ПЦУ. Також, за його словами, більшість архієреїв УПЦ МП у регіонах підтримують неофіційні контакти з духовенством ПЦУ та відкриті до діалогу. На його думку, політичний тиск може лише зашкодити церковному порозумінню.

До слова, минуло вже понад вісім місяців з моменту ухвалення закону, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій із центром у державі-агресорі, тобто у Москві. Згідно із його нормами, релігійні громади, які держава вважає пов’язаними з Російською православною церквою (РПЦ), мали дев’ять місяців, аби розірвати зв’язок із Москвою. 

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Теги: Московська церква в Україні Українська православна церква православна церква

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