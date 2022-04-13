Маріуполь: окупанти захопили в полон екіпажі ще двох цивільних суден

Росіяни вивезли заручників в окупований Донецьк

На території Маріупольського морського торгівельного порту російськими військовими були взяті в заручники члени екіпажів теплоходів Аzburg під прапором Домінікани та Lady Augusta під прапором Ямайки. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Згідно з договором фрахтування суховантаж Аzburg прибув до українського торгівельного порту у Маріуполі 22 лютого з м. Бургас (Болгарія) для завантаження металопродукцією.

Після артилерійських та мінометних обстрілів території порту з боку РФ вантажні роботи були призупинені. З квітня внаслідок влучання двох мінометних снарядів у навігаційний мостик на судні повилітало скло та частково пошкоджена навігаційна апаратура.

Наступного дня у машинне відділення влучив бойовий снаряд та вибухнув всередині, внаслідок чого почалася пожежа у машинному відділенні та травмовано моториста.

На сигнал лиха відгукнувся катер Державної прикордонної служби України та допоміг екіпажу евакуюватися на борт судна Lady Augusta. Травмованого моториста було доставлено прикордонниками до шпиталю та надано медичну допомогу.

10 квітня членів екіпажу двох суден Аzburg (12 моряків є громадянами України) та Lady Augusta (екіпаж якого складається із громадян Сирії, їхня кількість невідома) окупанти захопили в полон та вивезли до тимчасово окупованого Донецька.

«Такими діями РФ порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканість, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовано статтею 2 Протоколу №4 до Конвенції», - зазначила Денісова.

Омбудсмен звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні.

Нагадаємо, в Україну повернувся звільнений з російського полону корабель «Сапфір».

Російські окупанти в Маріуполі взяли в полон екіпаж суховантажу Blue Star-1 під прапором Ліберії.