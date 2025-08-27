Прикордонники розповіли, що потрібно мати чоловікам до 22 років для виїзду за кордон

Для перетину кордону чоловікам потрібно мати паспортний та військово-обліковий документи

Для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в коментарі УП.

«Щодо можливості перетину кордону чоловіками віком від 18 до 22 років включно також наголошуємо, що для перетину кордону необхідно мати як паспортний документ, який дає право на перетин кордону так і військово-обліковий документ (або військово-обліковий документ в електронній формі), який пред’являти на вимогу представника Держприкордонслужби на пунктах пропуску через державний кордон України», – каже він.

За словами прикордонника, документ поки що не оприлюднений, остаточно про запроваджені зміни можна буде дізнатися після появи постанови на сайті уряду. Водночас норма про виїзд не поширюватиметься на осіб, які обіймають визначені посади органів державної влади, державних органів та органів місцевого самоврядування. Виїзд за кордон цієї категорії осіб, може здійснюватись як і раніше тільки у службове відрядження.

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану.

До слова, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.

Згідно з проєктом закону, Кримінальний кодекс України пропонується доповнити новою частиною до статті 332-2. За незаконний перетин або спробу незаконного перетинання державного кордону в умовах воєнного чи надзвичайного стану – будь-яким способом поза пунктами пропуску, без відповідних документів чи з їх підробкою – передбачається: штраф від 7 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. до 170 тис. грн), або позбавлення волі на строк до трьох років.