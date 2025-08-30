Кількох чоловіків 18-22 років прикордонники не випустили з України: яка причина

Нові правила перетину кордону не стосуються тих, хто працює на державній службі

29 серпня кордон перетнуло 133 тисячі громадян, з них половина виїхала з країни, а половина – повернулася

Чоловіки віком 18-22 років тепер мають право виїжджати з України, однак прикордонники вже зафіксували випадки відмов. Як інформує «Главком», про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, нові правила не стосуються тих, хто працює на державній службі та підпадає під пункт 2.14 перетину кордону. Такі громадяни можуть залишати країну лише у службових відрядженнях.

«За ці два дні вже було кілька випадків, що хлопці з цієї вікової категорії вирішили поїхати за кордон, але перебували на тих посадах, яка дозволяє тільки в службове відрядження», – наголосив Демченко.

Для перетину кордону чоловікам 18-22 років необхідно мати:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі («Резерв+»).

Демченко також уточнив, що прикордонники перевіряють дані через систему «Оберіг». У кількох випадках було відмовлено у виїзді через перебування громадян у розшуку.

За словами речника, масового ажіотажу на кордонах не спостерігається, попри заяви російської пропаганди. Потік залишається стабільним: молоді чоловіки як виїжджають, так і повертаються до України.

«Аналіз показує, що масового ажіотажу, як до прикладу особливо російські ресурси намагаються подати, що це «масова втеча», цього не спостерігається. На пасажиропотік це суттєво не вплинуло, фактично як був раніше, таким і залишається», – пояснив він.

Демченко додав, що 29 серпня кордон перетнуло 133 тисячі громадян, з них половина виїхала з країни, а половина – повернулася.

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Також 27 серпня уряд дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

28 серпня прикордонники почали випускати з України чоловіків віком 18-22 років.

Як повідомлялося, для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Зокрема, наданий урядом дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років не призвів до помітного збільшення пасажиропотоку.