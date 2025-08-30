Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кількох чоловіків 18-22 років прикордонники не випустили з України: яка причина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Кількох чоловіків 18-22 років прикордонники не випустили з України: яка причина
Нові правила перетину кордону не стосуються тих, хто працює на державній службі
фото з відкритих джерел

29 серпня кордон перетнуло 133 тисячі громадян, з них половина виїхала з країни, а половина – повернулася

Чоловіки віком 18-22 років тепер мають право виїжджати з України, однак прикордонники вже зафіксували випадки відмов. Як інформує «Главком», про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, нові правила не стосуються тих, хто працює на державній службі та підпадає під пункт 2.14 перетину кордону. Такі громадяни можуть залишати країну лише у службових відрядженнях.

«За ці два дні вже було кілька випадків, що хлопці з цієї вікової категорії вирішили поїхати за кордон, але перебували на тих посадах, яка дозволяє тільки в службове відрядження», – наголосив Демченко.

Для перетину кордону чоловікам 18-22 років необхідно мати:

  • закордонний паспорт;
  • військово-обліковий документ у паперовій чи електронній формі («Резерв+»).

Демченко також уточнив, що прикордонники перевіряють дані через систему «Оберіг». У кількох випадках було відмовлено у виїзді через перебування громадян у розшуку.

За словами речника, масового ажіотажу на кордонах не спостерігається, попри заяви російської пропаганди. Потік залишається стабільним: молоді чоловіки як виїжджають, так і повертаються до України.

«Аналіз показує, що масового ажіотажу, як до прикладу особливо російські ресурси намагаються подати, що це «масова втеча», цього не спостерігається. На пасажиропотік це суттєво не вплинуло, фактично як був раніше, таким і залишається», – пояснив він.

Демченко додав, що 29 серпня кордон перетнуло 133 тисячі громадян, з них половина виїхала з країни, а половина – повернулася.

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Також 27 серпня уряд дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

28 серпня прикордонники почали випускати з України чоловіків віком 18-22 років.

Як повідомлялося, для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Зокрема, наданий урядом дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком 18-22 років не призвів до помітного збільшення пасажиропотоку. 

Читайте також:

Теги: прикордонники паспорт кордон Андрій Демченко правила

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд оновив порядок перетину державного кордону
Чи зріс пасажиропотік після дозволу чоловікам до 22 років виїжджати за кордон? Заява ДПСУ
Вчора, 06:16
Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд
Три роки тюрми за незаконний перетин кордону: Свириденко подала законопроект
22 серпня, 10:48
В Україні за порушення правил любительського лову можуть покарати
До трьох років в'язниці за сома: які правила любительського лову діють в Україні
18 серпня, 13:18
Ужгородців на самокатах зупинили за 300 метрів від держрубежу
На кордоні зі Словаччиною затримали двох порушників на самокатах
14 серпня, 17:06
Іспанія вводить нові правила на пляжах
На пляжах Іспанії туристів чекають шалені штрафи
7 серпня, 13:36
Виробник M&M's має проблеми із виробництвом какао
Виробник M&M's скористається генною інженерією, щоб забезпечити постачання какао
7 серпня, 09:31
Грузинський КПП
На кордоні РФ та Грузії п'ятеро українців оголосили голодування
5 серпня, 19:31
Масштаб обмежень поїздок у Китаї має тривожний вигляд
Паспорти вилучають навіть у пенсіонерів: Китай посилює ізоляцію громадян
4 серпня, 14:50
Такі ж бар’єри планують встановити і в інших прикордонних пунктах
Естонія продовжує укріплювати кордон з РФ у Нарві: деталі
3 серпня, 14:44

Події в Україні

Кількох чоловіків 18-22 років прикордонники не випустили з України: яка причина
Кількох чоловіків 18-22 років прикордонники не випустили з України: яка причина
Убивство Парубія: Зеленський дав правоохоронцям низку доручень
Убивство Парубія: Зеленський дав правоохоронцям низку доручень
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України
Дипломат одним фото пояснив роль Андрія Парубія у історії України
На Донеччині дрон «Азова» зафіксував убивство жителя, вчинене російським військовим
На Донеччині дрон «Азова» зафіксував убивство жителя, вчинене російським військовим
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
Стало відомо, куди прямував Андрій Парубій, коли його перестрів убивця
ЗСУ оточили ворога в районі Добропілля
ЗСУ оточили ворога в районі Добропілля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 серпня 2025
11K
Генпрокурор та глава МВС доповіли Зеленському по вбивство Парубія
6741
У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
6363
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
5378
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах

Новини

У Львові вбито Андрія Парубія (оновлено)
Сьогодні, 12:38
День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua