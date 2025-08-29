Президент звільнив Нікіфоренка з посади першого заступника голови Держприкордонслужби

Нікіфоренко обіймав посаду з вересня 2019 року

Президент підписав указ №664/2025

Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Нікіфоренка з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №664/2025.

«Звільнити Нікіфоренка Володимира Степановича з посади першого заступника голови Державної прикордонної служби України», – йдеться в указі.

Зауважимо, Володимир Нікіфоренко обіймав посаду першого заступника голови Держприкордонслужби з вересня 2019 року.

До слова, раніше Кабінет міністрів України провів сьогодні низку кадрових змін. Про це, як пише «Главком», повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук. Заступником Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України призначено Артеменко Анну Ігорівну, повідомив він.

Окрім того, Домбровського Кирила Григоровича було звільнено з посади державного секретаря Міністерства національної єдності України. Жук Ірина Миколаївна пішла з посади заступника голови Державної служби статистики України.