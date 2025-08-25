Головна Країна Події в Україні
На Рівненщині у пункті збору мобілізованих помер чоловік

Наталія Порощук
Наталія Порощук
На Рівненщині у пункті збору мобілізованих помер чоловік
21 серпня в с. Городець військовослужбовці ТЦК та СП перевіряли військово-облікові документи громадянина Сахарука
фото: glavcom.ua

Смерть військовозобов'язаного настала через серцеву недостатність

На Рівненщині в пункті збору для відправки до військового навчального центру чоловік помер від серцевої недостатності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рівненський обласний ТЦК та СП.

«Близько 11.00 години 21 серпня 2025 року в с. Городець військовослужбовцями одного із районних ТЦК та СП Рівненської області було перевірено військово-облікові документи громадянина Сахарука Віталія Володимировича, 1991 року народження. Під час перевірки було встановлено, що останній не користується правом на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період та є порушником військового обліку, через неявку 27.01.2025 року по повістці до одного з ТЦК та СП Рівненської області», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою складання матеріалів про адміністративне правопорушення, чоловіку запропонували проїхати до районного ТЦК та СП, він погодився.

«Після прибуття до районного ТЦК та СП було складено протокол про адміністративне правопорушення та направлено військовозобов'язаного для проходження військово-лікарської комісії. Під час перебування на пункті збору для відправки до військового навчального центру Сахаруку В. В. стало погано. Терміново йому було викликано екстрену швидку медичну допомогу. На жаль, лікарями було констатовано смерть Сахарука В. В.», – додається у заяві.

Рівненський обласний ТЦК та СП зазначив, що першочерговими слідчо-оперативними заходами встановлено, що смерть військовозобов'язаного настала через серцеву недостатність. Ознаки насильницької смерті відсутні.

До слова, у місті Сміла Черкаської області загинув військовозобов’язаний під час перевезення до навчального центру. 22 серпня зі збірного пункту Черкаського РТЦК та СП була відправлена команда військовозобов’язаних. Під час руху автомобіля солдат запасу Євген Кушнір нібито самовільно відчинив бокові двері та вискочив на ходу на проїжджу частину, отримавши множинні травми.

Теги: військовозобов'язаний смерть ТЦК Рівненщина

