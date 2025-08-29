Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи зріс пасажиропотік після дозволу чоловікам до 22 років виїжджати за кордон? Заява ДПСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Чи зріс пасажиропотік після дозволу чоловікам до 22 років виїжджати за кордон? Заява ДПСУ
Уряд оновив порядок перетину державного кордону
фото з відкритих джерел

Прикордонники стверджують, що кількість людей, які перетинають кордон, залишилася стабільною

Наданий урядом дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком 18–22 років не призвів до помітного збільшення пасажиропотоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Кількість людей, які перетинають кордон, залишилася стабільною.  Зазначається, що літній сезон триває, тому загальний пасажиропотік залишається високим. Традиційно він зростає напередодні вихідних та у самі вихідні дні.

У будні державний кордон в обох напрямках перетинає в середньому 125–135 тис. осіб на добу, а у вихідні цей показник сягає 150 тис. осіб на добу. Для порівняння, навесні пасажиропотік у будні дні становив 75–80 тис. осіб на добу.

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Також 27 серпня уряд дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

28 серпня прикордонники почали випускати з України чоловіків віком 18-22 років.

Як повідомлялося, для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Раніше стало відомо, найчастіше спроби незаконного перетину кордону наразі фіксуються на ділянці з Румунією, тоді як на кордоні з Польщею їх найменше.

До слова, Державна служба статистики до кінця цього року має намір провести оцінку чисельності населення України. Така оцінка не замінить перепис, але стане найкращим із можливих рішень у нинішніх умовах.

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський офіційно призначив Ольгу Стефанішину послом України у США
Призначено посла у США, опубліковано правила виїзду чоловіків за кордон. Головне за 27 серпня
27 серпня, 21:22
Демченко: Щодо спроб незаконного перетину кордону, вони, на жаль, продовжуються
Де найчастіше фіксується незаконний перетин кордону: дані ДПСУ
27 серпня, 17:27
Наразі для повноцінного наступу на західному напрямку сил у росіян недостатньо,
«Можуть полізти». Військовий експерт вказав на загрозу російсько-білоруських навчань
10 серпня, 17:15
Прикордонники нагадують, що, попри мальовничість природи, прикордоння є зоною підвищеної відповідальності
На Львівщині прикордонні фотопастки зафіксували хижаків
10 серпня, 12:41
Трьом українцям, які голодували, було надано медичну допомогу
Українці, які застрягли на грузинсько-російському кордоні, припинили голодування
8 серпня, 17:08
Прикордонники затримали чоловіка, який хотів перелетіти до Молдови на параплані (фото)
Прикордонники затримали чоловіка, який хотів перелетіти до Молдови на параплані (фото)
8 серпня, 11:00
Шлюб був укладений рік тому лише з однією метою: вивезти особу призовного віку за межі України
Чоловік хотів виїхати за кордон з дружиною, старшою на 24 роки, але «забув» її діагноз
4 серпня, 14:20
Збройні Сили РБ – це близько 55 тисяч особового складу
Білорусь створює бригаду СCO на кордоні з Україною: чи можливе нове вторгнення?
2 серпня, 15:20
Прикордонник повернувся додому з російського полону
Захисник Зміїного, який понад три роки був у полоні, зустрівся з дружиною: щемливе відео
29 липня, 17:56

Події в Україні

Чи зріс пасажиропотік після дозволу чоловікам до 22 років виїжджати за кордон? Заява ДПСУ
Чи зріс пасажиропотік після дозволу чоловікам до 22 років виїжджати за кордон? Заява ДПСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
Sky News пояснив, чому Путін продовжує атакувати Україну, ігноруючи мирні зусилля
Sky News пояснив, чому Путін продовжує атакувати Україну, ігноруючи мирні зусилля
США схвалили продаж Україні ракет ERAM
США схвалили продаж Україні ракет ERAM
Лінія фронту станом на 28 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 28 серпня 2025. Зведення Генштабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
15K
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
13K
Прогноз магнітних бур на 28-30 серпня: якою буде сонячна активність
5812
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)

Новини

Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32
Росія заявляє про обмін військовополоненими
24 серпня, 15:20

Прес-релізи

Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua