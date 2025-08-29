Чи зріс пасажиропотік після дозволу чоловікам до 22 років виїжджати за кордон? Заява ДПСУ

Прикордонники стверджують, що кількість людей, які перетинають кордон, залишилася стабільною

Наданий урядом дозвіл на виїзд за кордон чоловікам віком 18–22 років не призвів до помітного збільшення пасажиропотоку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Кількість людей, які перетинають кордон, залишилася стабільною. Зазначається, що літній сезон триває, тому загальний пасажиропотік залишається високим. Традиційно він зростає напередодні вихідних та у самі вихідні дні.

У будні державний кордон в обох напрямках перетинає в середньому 125–135 тис. осіб на добу, а у вихідні цей показник сягає 150 тис. осіб на добу. Для порівняння, навесні пасажиропотік у будні дні становив 75–80 тис. осіб на добу.

Нагадаємо, уряд оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Також 27 серпня уряд дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану.

28 серпня прикордонники почали випускати з України чоловіків віком 18-22 років.

Як повідомлялося, для виїзду за кордон віком від 18 до 22 років чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі. Норма не поширюється на осіб, які займають визначені посади в органах державної влади, державних органах та органах місцевого самоврядування. Вони можуть виїжджати за кордон лише у службове відрядження.

Раніше стало відомо, найчастіше спроби незаконного перетину кордону наразі фіксуються на ділянці з Румунією, тоді як на кордоні з Польщею їх найменше.

До слова, Державна служба статистики до кінця цього року має намір провести оцінку чисельності населення України. Така оцінка не замінить перепис, але стане найкращим із можливих рішень у нинішніх умовах.