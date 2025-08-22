У Раду внесено законопроєкт, який дозволяє чоловікам до 22 років виїжджати за кордон

Раніше повідомлялося, що уряд цього тижня може ухвалити постанову про дозвіл чоловікам до 22 років на виїзд за кордон

До Верховної Ради внесено законопроєкт № 13685, який передбачає дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Федора Веніславського в коментарі «Суспільному».

За словами парламентаря, документ є розвитком відповідної ініціативи президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабінет міністрів може ухвалити постанову про надання дозволу чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон цього тижня. Як зазначила глава уряду, рішення для надання дозволу чоловікам цієї вікової категорії на виїзд за кордон не потребує внесення змін до законодавства.

За словами Свириденко, напрацювання документа вже триває. Очільниця Кабміну повідомила, що нові деталі про постанову будуть оприлюднені цього тижня.

До слова, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.

Згідно з проєктом закону, Кримінальний кодекс України пропонується доповнити новою частиною до статті 332-2. За незаконний перетин або спробу незаконного перетинання державного кордону в умовах воєнного чи надзвичайного стану – будь-яким способом поза пунктами пропуску, без відповідних документів чи з їх підробкою – передбачається штраф від 7 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. до 170 тис. грн) або позбавлення волі на строк до трьох років.