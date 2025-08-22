Головна Країна Політика
search button user button menu button

У Раду внесено законопроєкт, який дозволяє чоловікам до 22 років виїжджати за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Раду внесено законопроєкт, який дозволяє чоловікам до 22 років виїжджати за кордон
Президент Зеленський доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців
фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

Раніше повідомлялося, що уряд цього тижня може ухвалити постанову про дозвіл чоловікам до 22 років на виїзд за кордон

До Верховної Ради внесено законопроєкт № 13685, який передбачає дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нардепа Федора Веніславського в коментарі «Суспільному».

За словами парламентаря, документ є розвитком відповідної ініціативи президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабінет міністрів може ухвалити постанову про надання дозволу чоловікам віком до 22 років виїжджати за кордон цього тижня. Як зазначила глава уряду, рішення для надання дозволу чоловікам цієї вікової категорії на виїзд за кордон не потребує внесення змін до законодавства.

За словами Свириденко, напрацювання документа вже триває. Очільниця Кабміну повідомила, що нові деталі про постанову будуть оприлюднені цього тижня.

До слова, Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт, який значно посилює відповідальність за порушення, пов'язані з перетином державного кордону. Документ передбачає кримінальну відповідальність за незаконний виїзд та порушення встановленого терміну перебування за межами України для чоловіків призовного віку.

Згідно з проєктом закону, Кримінальний кодекс України пропонується доповнити новою частиною до статті 332-2. За незаконний перетин або спробу незаконного перетинання державного кордону в умовах воєнного чи надзвичайного стану – будь-яким способом поза пунктами пропуску, без відповідних документів чи з їх підробкою – передбачається штраф від 7 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. до 170 тис. грн) або позбавлення волі на строк до трьох років.

Читайте також:

Теги: кордон Федір Веніславський законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11533
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Працівники «Укрзалізниці» закликали нардепів врятувати компанію
Працівники «Укрзалізниці» закликали нардепів врятувати компанію
20 серпня, 13:18
Розмір штрафів поки не уточнюється
Кабмін пропонує штрафувати за порушення комендантської години
13 серпня, 22:53
19 ухилянтів намагались незаконно перетнути кордон
Прикордонники затримали групу з 19 ухилянтів (відео)
12 серпня, 05:14
Із настанням літнього сезону пасажиропотік через пункти пропуску зріс
Держмитслужба попередила водіїв про затримки на одному з пунктів пропуску
1 серпня, 11:22
У середньому, щомісяця українці перетинають кордон 2,35 млн разів
Близько 3 млн українців не повернулись з-за кордону: статистика
31 липня, 09:53
Київ атакували ракетами та «шахедами»
Удари по Києву, вибухи у Росії: головне за ніч
31 липня, 05:53
Начальник одного з районних ТЦК та СП столиці сприяв втікачу Брагінському з виїздом за межі країни
Ексначальник ТЦК допоміг екскерівнику метро Києва втекти за кордон: деталі
30 липня, 10:28
Брати Кличко долучились до мітингувальників
На мітингу біля Банкової засвітилися відомі політики (фото)
22 липня, 22:35

Політика

МЗС звернулося до Білорусі на тлі початку спільних навчань з Росією
МЗС звернулося до Білорусі на тлі початку спільних навчань з Росією
У Раду внесено законопроєкт, який дозволяє чоловікам до 22 років виїжджати за кордон
У Раду внесено законопроєкт, який дозволяє чоловікам до 22 років виїжджати за кордон
Українські військові вперше збили «Орлан» із двома FPV-дронами: подробиці
Українські військові вперше збили «Орлан» із двома FPV-дронами: подробиці
Зеленський: США готові бути частиною гарантій безпеки для України
Зеленський: США готові бути частиною гарантій безпеки для України
Нардеп Льовочкін вперше за тривалий час прийшов до Ради (фото)
Нардеп Льовочкін вперше за тривалий час прийшов до Ради (фото)
Три роки тюрми за незаконний перетин кордону: Свириденко подала законопроект
Три роки тюрми за незаконний перетин кордону: Свириденко подала законопроект

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 серпня 2025
5618
Колаборанти масово вивозять свої сім'ї з окупованої Херсонщини у Крим – «Атеш»
4572
Прогноз магнітних бур на 22-24 серпня: якою буде сонячна активність
4228
Удав та їжак у реформі вищої освіти, або як Лісовий підставляє Свириденко
3907
Reuters: Путін висунув нові умови миру

Новини

Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Сьогодні, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Сьогодні, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Сьогодні, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Вчора, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Вчора, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Вчора, 10:40

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua