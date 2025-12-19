Головна Країна Події в Україні
МЗС Індії: Понад 200 індійців воювали на боці РФ, десятки загинули або зникли безвісти

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
МЗС Індії: Понад 200 індійців воювали на боці РФ, десятки загинули або зникли безвісти
фото з відкритих джерел

Наразі Індія домагається повернення щонайменше 50 своїх громадян, які залишаються у складі російської армії

Від початку повномасштабної російської агресії проти України до лав армії окупантів було залучено понад 200 громадян Індії. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Індії, передає «Главком».

Завдяки дипломатичним зусиллям уряду Індії вдалося забезпечити дострокове звільнення та повернення на батьківщину 119 осіб. Російська сторона підтвердила загибель 26 індійських найманців. Ще семеро офіційно вважаються зниклими безвісти.

Наразі Делі домагається повернення ще щонайменше 50 своїх громадян, які залишаються у складі ЗС РФ.

Індійська влада приділяє значну увагу питанню повернення тіл загиблих. На цей час організовано репатріацію останків десяти осіб, ще двох було кремовано. Для ідентифікації 18 громадян, чия доля залишалася невідомою, МЗС Індії передало російським органам зразки ДНК їхніх родичів.

Зовнішньополітичне відомство Індії наголосило, що перебуває на постійному зв’язку з Москвою. Ключовими пріоритетами дипломатів залишаються гарантування безпеки індійців, які досі перебувають у зоні бойових дій, та їхнє якнайшвидше вивезення до Індії.

Як відомо, Росія почала активно вербувати іранців на війну проти України. Кремлівська влада пропонує іранським найманцям роботу в армії РФ за $20 тис. 

За інформацією ЦПД, у деяких містах Ірану почали з'являтися листівки із пропозиціями служби в армії Росії за «$20 тис. «підйомних» і приблизно $2 тис. щомісяця». Відомо, що дані з цих листівок ведуть до Telegram-каналу, де охочих вербують різними методами. Ця компанія координується РФ на території Ірану, за словами рекрутера, який розповів про це журналістам іранської служби Радіо Свобода.

Раніше повідомлялося, що Росія вербує до своєї армії для війни проти України колишніх афганських військовослужбовців, бійців спецпідрозділів та розвідки. Зокрема тих, хто знайшов прихисток в Ірані після приходу до влади в Афганістані Талібану. Співробітник Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Олег Александров розповів, що українська розвідка фіксує активну роботу російських спецслужб в Афганістані.

