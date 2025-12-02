Bloomberg: Індія збільшила закупівлю російської нафти зі знижкою

Знижка на російську нафту для Індії зросла до приблизно $5 за барель

Найбільші державні нафтопереробні компанії Індії – Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. –закупили російську нафту з поставкою у січні 2026 року, приваблені значно більшою знижкою на сировину. Однак, незважаючи на це, загальний обсяг експорту до Нью-Делі не перевищить третини від місячних обсягів 2025 року, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, інформує «Главком».

Знижка на російську нафту для індійських нафтопереробних заводів (НПЗ) зросла до приблизно $5 за барель порівняно з вартістю еталонної марки Brent. Журналісти зазначають, що місяцем раніше ця знижка становила лише $3 за барель.

За інформацією джерел, індійські НПЗ загалом придбали не більше третини від середнього місячного постачання російської сировини за цей рік – це становить не більш ніж 600 000 барелів на день. Зазвичай, понад половину цього обсягу припадає на компанію Nayara Energy, яка частково належить «Роснефти» і перебуває під санкціями.

Співрозмовники видання додають, що з урахуванням знижок і вартості фрахту, Росія, ймовірно, заробляє на цих поставках у середньому близько $40-45 за барель.

Окрім січневих поставок, найбільший індійський нафтопереробник Indian Oil Corp. також отримає кілька партій російської сировини у грудні. При цьому Bharat Petroleum Corp., за даними журналістів, досі не закуповувала російську нафту.

Ці транзакції свідчать про обережне повернення деяких індійських НПЗ до російської нафти. Однак загальні закупівлі залишаються обмеженими, оскільки нафтопереробники оцінюють мінливу ситуацію із санкціями. Напружені торговельні переговори між Вашингтоном і Нью-Делі, де поставки нафти є особливо гострим питанням, також тривають. Адміністрація Трампа вже неодноразово критикувала Індію за торгівлю з РФ.

Водночас, після запровадження США санкцій проти російських нафтових гігантів «Лукойла» та «Роснефти», індійські компанії активно шукають альтернативні джерела сировини. Indian Oil Corp., наприклад, вже замовила 2 млн барелів нафти з Гайани. Крім того, ще один танкер із 2 млн барелів неросійської нафти, ймовірно, буде розвантажений біля потужностей компанії Hindustan Petroleum Corp.

Відомо, що Індія розробила спеціальний механізм, що дозволяє країні продовжувати закуповувати російську нафту, незважаючи на постійне посилення санкцій США.

Як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, індійські банки тепер готові розглядати можливість фінансування торгівлі російською нафтою за певних умов. «Банки в Індії тепер готові розглянути можливість фінансування торгівлі російською нафтою, якщо обсяги надходять від продавців, не включених до чорного списку, а угоди будуть відповідати санкціям», – зазначає видання.

До слова, Індія має намір укласти з Росією нову велику збройову угоду під час візиту Володимира Путіна наступного тижня, незважаючи на те, що адміністрація Трампа прагне скоротити обсяги ділових відносин між двома країнами.