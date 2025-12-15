Головна Світ Політика
Латвія закликала жителів країни утриматися від поїздок до Росії та Білорусі на свята

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Латвія закликала жителів країни утриматися від поїздок до Росії та Білорусі на свята
Латвія попередила громадян про ризики поїздок до Росії та Білорусі
фото з відкритих джерел

Спецслужби РФ і Білорусі активно допитують і вербують іноземців на власній території

Служба безпеки Латвії (СДБ) рекомендує жителям Латвії утриматися від поїздок до Росії або Білорусі під час різдвяних та новорічних свят через високі ризики розвідки, вербування та провокацій. Про це повідомляє Delfi.

Спецслужба вказує, що латвійські відомства та установи мають обмежені можливості надати допомогу своїм громадянам, які опинилися в скрутному становищі в Росії або Білорусі.

СДБ встановила, що спецслужби цих країн активно використовують можливості допитувати та вербувати іноземців і мають широкі свободи дій. Срівробітники спецслужб РФ і Білорусі, не вагаючись, застосовують агресивні та протизаконні методи, щоб змусити до співпраці.

Якщо все ж таки з якихось причин необхідно відправитися до Росії або Білорусі, латвійська спецслужба рекомендує не брати з собою свій мобільний телефон, особливо якщо в ньому міститься робоча або важлива інформація.

СДБ попереджає, що виявлення потенційних цілей для вербування відбувається вже на пунктах прикордонного контролю, де представники спецслужб можуть видавати себе за прикордонників або використовувати інші прикриття – як правоохоронних органів, так і будь-яких інших установ Росії або Білорусі.

Крім того, важливу для них інформацію представники спецслужб Росії та Білорусі можуть отримати навіть під час простої бесіди.

Нагадаємо, що Латвія має намір обмежити туристичні поїздки своїх громадян до Росії та Білорусі через загрозу з боку ворожих спецслужб. Латвійський парламент розпочав розгляд законопроєкту, який забороняє туристичним агентствам організовувати подорожі до Росії та Білорусі. Причиною таких заходів стали ризики порушення прав латвійських громадян у цих країнах, а також загроза їхньої вербовки у шпигунську діяльність.

Теги: Латвія росія Білорусь

