МЗС повідомило про звільнення українських моряків з піратського полону у Сенегалі

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
МЗС повідомило про звільнення українських моряків з піратського полону у Сенегалі
Українських моряків звільнили з піратського полону в Сенегалі
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

Дев’ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з піратського полону 

Завдяки координації судновласника та Посольства України в Сенегалі 25 грудня 2025 року були звільнені дев’ять моряків, захоплених піратами, серед яких двоє українців. Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

Йдеться про інцидент, який стався 3 грудня 2025 року. Тоді на судно під прапором Португалії напали пірати у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї.

За даними Департаменту консульської служби МЗС України, тоді було захоплено всіх дев’ятьох членів екіпажу, серед яких опинилися й двоє українців.

Даний інцидент привернув увагу міжнародної спільноти та українських дипломатів, які невідкладно розпочали координацію дій для визволення полонених. Відтоді судновласник разом із представниками Посольства України в Сенегалі активно працювали над забезпеченням безпечного повернення моряків.

І от 25 грудня 2025 року полонених було звільнено. Це відбулось завдяки скоординованим діям судновласника, його представників та співробітників Посольства України в Сенегалі.

Українські дипломати наголосили, що успішне повернення моряків стало можливим завдяки оперативній комунікації та міжнародній підтримці.

Моряків одразу передали медикам для огляду, і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. Всі повертаються додому, де на них чекають рідні та близькі.

Нагадаємо, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уперше назвав загальну кількість росіян, які потрапили в полон під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Зазначається, що за майже чотири роки великої війни в полон потрапили понад 10 тис. російських загарбників. У середньому щотижня здаються від 60 до 90 окупантів.

полон українські моряки звільнення

