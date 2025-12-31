Головна Країна Події в Україні
Більше, ніж у 2022-му та 2023-му разом. Скільки окупантів ЗСУ цьогоріч узяли в полон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Більше, ніж у 2022-му та 2023-му разом. Скільки окупантів ЗСУ цьогоріч узяли в полон
У середньому щотижня в полон здаються від 60 до 90 росіян
фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Найбільше росіян потрапили в полон у Покровському та Бахмутському районах

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уперше назвав загальну кількість росіян, які потрапили в полон під час повномасштабного вторгнення в Україну. Відповідну статистику опублікував проєкт «Хочу жить», повідомляє «Главком».

Зазначається, що за майже чотири роки великої війни в полон потрапили понад 10 тис. російських загарбників. У середньому щотижня здаються від 60 до 90 окупантів.

«За неповний 2025 рік у полон потрапило більше російських військових, ніж за 2022 і 2023 роки разом узяті. У середньому щотижня здаються від 60 до 90 військовослужбовців збройних сил РФ, а в серпні 2024 року цей показник сягав 350 осіб на тиждень. З червня 2023 року російські солдати потрапляють у полон частіше, ніж українські в російський», – йдеться в повідомленні.

Найбільше росіян потрапили в полон у Покровському та Бахмутському районах Донецької області, Курській області та Пологівському районі Запорізької області.

«У 2025 році різко зросла кількість іноземних найманців у полоні. Щотижня 2-3 полонених виявляються завербованими громадянами третіх країн. Загалом майже 7% усіх російських військовополонених в Україні – це іноземці з 40 країн світу», – йдеться в повідомленні.

83% російських військовополонених – це рядовий склад віком від 18 до 65 років. Близько 76% – це контрактники, включно з завербованими в тюрмах і ПВК. Про примус або обман заявили 24% полонених. 40% мають судимості, найчастіше – за крадіжки, наркотики, грабіж і розбій, тяжкі тілесні ушкодження та вбивства.

Лише 7% мають вищу освіту, тоді як 30% не закінчили навіть школу. До війни 38% були безробітними. Майже половина має дітей. Сотні військових потрапили в полон із тяжкими хронічними захворюваннями, зокрема ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, діабетом і психічними розладами.

У межах обмінів на українських захисників до Росії повернули понад 6 тисяч військовополонених, понад половину з них – у 2025 році. Відомо щонайменше про 237 колишніх російських полонених, які після обміну загинули або зникли безвісти на фронті. Четверо російських солдатів перебувають у полоні вже вдруге.

️Росія в першу чергу забирає з полону етнічних росіян без тяжких поранень і з коротким терміном перебування в полоні. Натомість іноземних найманців РФ повертати не поспішає.

«Тисячі військовополонених армії РФ, зокрема поранені, хворі та строковики, досі залишаються в Україні. Росія вже четвертий рік відмовляється від обміну за принципом «всіх на всіх», – вказано в заяві.

До слова, РФ тримає українських цивільних та військових у полоні в понад 300 місцях. Українській владі відоме розташування усіх місць утримання українців на території Росії.

Теги: окупанти полон обмін полоненими

