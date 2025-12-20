Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Із Єрмаком чи без? Офіс президента показав, де і як проводить свої вечори Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Із Єрмаком чи без? Офіс президента показав, де і як проводить свої вечори Зеленський
Протокольна служба описала, як проводив кожен свій вечір глава держави від початку грудня
фото з відкритих джерел

Інформація була надана як відповідь на поширені ЗМІ чутки про те, що президент щовечора спілкується з колишнім керівником Офісу Андрієм Єрмаком

Звільнений із посади голова Офісу президента Андрій Єрмак досі кожного вечора спілкується з президентом у Конча-Заспі. Про це заявила у матеріалі «Ілюзія влади. Якої фатальної помилки може припуститися Зеленський» журналістка Інна Ведернікова. Як інформує «Главком», у відповідь на такі заяви Офіс президента надав графік Володимира Зеленського. Протокольна служба описала, як проводив кожен свій вечір глава держави від початку грудня.

  • Вечір 01.12 – переліт до Ірландії після візиту у Францію.
  • Вечір 02.12 – повернення з Ірландії в Україну, літак + потяг.
  • Вечір 03.12 – Київ.
  • Вечір 04.12 – Київ.
  • Вечір 05.12 – Київ.
  • Вечір 06.12 – Київ.
  • Вечір 07.12 – виїзд у відрядження до Великої Британії, Бельгії та Італії, потяг.  
  • Вечір 08.12 – у літаку з Бельгії до Італії.
  • Вечір 09.12 – повернення з Італії до України, літак + потяг.  
  • Вечір 10.12 – Київ.
  • Вечір 11.12 – виїзд у відрядження з Києва в Купʼянськ.
  • Вечір 12.12 – повернення з Купʼянська в Київ.
  • Вечір 13.12 – виїзд у відрядження до Німеччини та Нідерландів, потяг.
  • Вечір 14.12 – зустрічі з американською переговорною командою.
  • Вечір 15.12 – переліт з Німеччини до Нідерландів.
  • Вечір 16.12 – повернення з Нідерландів в Україну, літак + потяг.
  • Вечір 17.12 – виїзд у відрядження до Бельгії та Польщі, потяг.  
  • Вечір 18.12 – переліт з Бельгії до Польщі.
  • Вечір 19.12 – повернення в Україну після візиту до Польщі, машини + потяг.
  • Вечір 20.12 – нарешті Київ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За кілька годин після звільнення Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

Як повідомлялося, колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила різкі заяви про екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зробила вона це вже після звільнення останнього. Зокрема, Мендель звинуватила Єрмака у впливі на президента та інших посадовців.

Читайте також:

Теги: літак машини потяг Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак Офіс президента звільнення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки ударів по Києву
Масована атака на Україну, заяви США, вибухи у Росії: головне за ніч
25 листопада, 05:18
Умєров полетить до США на переговори з командою Трампа замість Єрмака
Стало відомо, хто полетить до США на переговори з командою Трампа замість Єрмака
28 листопада, 23:44
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емманюель Макрон
Європейські лідери застерігають Зеленського від зради США
5 грудня, 01:14
Юрій Вітренко розповів, що під час газових перемовин, які були частиною перемовин у «Нормандському форматі», всі перемовини він особисто Володимир Путін
Ексголова «Нафтогазу» розповів, як Кремль хотів корумпувати Зеленського
9 грудня, 11:52
За словами президента, Київ неодноразово заявляв про готовність підтримати перемир’я у разі припинення обстрілів енергетики
Україна готова до енергетичного перемирʼя – Зеленський
9 грудня, 21:08
Мирні переговори у Берліні. Зеленський уночі поспілкувався з журналістами: головні тези
Мирні переговори у Берліні. Зеленський уночі поспілкувався з журналістами: головні тези
16 грудня, 08:25
Президент України провів зустріч із прем’єр-міністром Ірландії
Візит Зеленського до Ірландії, переговори Путіна та Віткоффа. Головне за 2 грудня
2 грудня, 21:01
Володимир Зеленський провів переговори з Нікосом Христодулідісом
Прогрес на шляху України до ЄС. Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру
4 грудня, 16:45
Президент: Завтра лідери Європи зустрічаються в Брюсселі, це дуже важлива зустріч
Зеленський окреслив два пріоритети української дипломатії
17 грудня, 18:55

Події в Україні

Зеленський розповів, що змусить Путіна завершити війну
Зеленський розповів, що змусить Путіна завершити війну
Відключення світла 21 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
Відключення світла 21 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
Із Єрмаком чи без? Офіс президента показав, де і як проводить свої вечори Зеленський
Із Єрмаком чи без? Офіс президента показав, де і як проводить свої вечори Зеленський
Європа притримала постачання Україні ракет ППО: Зеленський назвав причину
Європа притримала постачання Україні ракет ППО: Зеленський назвав причину
Армія у 800 тисяч Україні не по кишені. Президент пояснив, де братимуть гроші на військо
Армія у 800 тисяч Україні не по кишені. Президент пояснив, де братимуть гроші на військо
ЗСУ взяли в полон сахалара: що він розповів
ЗСУ взяли в полон сахалара: що він розповів

Новини

В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Сьогодні, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Вчора, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Вчора, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Вчора, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
18 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua