Із Єрмаком чи без? Офіс президента показав, де і як проводить свої вечори Зеленський

Протокольна служба описала, як проводив кожен свій вечір глава держави від початку грудня

Інформація була надана як відповідь на поширені ЗМІ чутки про те, що президент щовечора спілкується з колишнім керівником Офісу Андрієм Єрмаком

Звільнений із посади голова Офісу президента Андрій Єрмак досі кожного вечора спілкується з президентом у Конча-Заспі. Про це заявила у матеріалі «Ілюзія влади. Якої фатальної помилки може припуститися Зеленський» журналістка Інна Ведернікова. Як інформує «Главком», у відповідь на такі заяви Офіс президента надав графік Володимира Зеленського. Протокольна служба описала, як проводив кожен свій вечір глава держави від початку грудня.

Вечір 01.12 – переліт до Ірландії після візиту у Францію.

Вечір 02.12 – повернення з Ірландії в Україну, літак + потяг.

Вечір 03.12 – Київ.

Вечір 04.12 – Київ.

Вечір 05.12 – Київ.

Вечір 06.12 – Київ.

Вечір 07.12 – виїзд у відрядження до Великої Британії, Бельгії та Італії, потяг.

Вечір 08.12 – у літаку з Бельгії до Італії.

Вечір 09.12 – повернення з Італії до України, літак + потяг.

Вечір 10.12 – Київ.

Вечір 11.12 – виїзд у відрядження з Києва в Купʼянськ.

Вечір 12.12 – повернення з Купʼянська в Київ.

Вечір 13.12 – виїзд у відрядження до Німеччини та Нідерландів, потяг.

Вечір 14.12 – зустрічі з американською переговорною командою.

Вечір 15.12 – переліт з Німеччини до Нідерландів.

Вечір 16.12 – повернення з Нідерландів в Україну, літак + потяг.

Вечір 17.12 – виїзд у відрядження до Бельгії та Польщі, потяг.

Вечір 18.12 – переліт з Бельгії до Польщі.

Вечір 19.12 – повернення в Україну після візиту до Польщі, машини + потяг.

Вечір 20.12 – нарешті Київ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За кілька годин після звільнення Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

Як повідомлялося, колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила різкі заяви про екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зробила вона це вже після звільнення останнього. Зокрема, Мендель звинуватила Єрмака у впливі на президента та інших посадовців.