Українські бійці прикинулись росіянами, щоб взяти в полон окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Українські військові перехитрили ворога, прикинувшись росіянами
фото з відкритих джерел

Військові хотіли ліквідували окупантів, однак, щоб не викрити своє ж перебування у тому районі, захисники вирішили взяти їх у полон

Військові 1-го батальйону 63-ї бригади перехитрили ворога, прикинувшись росіянами. В результаті чого зуміли взяти в полон двох окупантів. Як інформує «Главком», про це повідомили на сторінці бригади.

Як розповів один із військових, вони отримали перехоплення, що у їхньому районі перебуває ворог. Коли загарбники підійшли до будівлі з українськими захисниками, один з них вирішив прикинутися росіянином, назвавши позивний уже раніше полоненого окупанта.

«Не розумію, як окупанти не спалили мою російську мову», – зазначив військовий.

Спершу військові хотіли ліквідували окупантів, однак, щоб не викрити своє ж перебування у тому районі, захисники вирішили взяти їх у полон.

«Ще один випадок, який підтверджує важливість української мови – окупанти не здатні повторити таку хитрість проти наших воїнів», – додають у дописі бригади.

Нагадаємо, підрозділи 38-ї окремої бригади морської піхоти під час чергової спроби прориву противника на підступах до Мирнограда взяли в полон 11 окупантів. Це декілька груп російських військових, переважно із 5-ї окремої мотострілкової бригади. 

Крім того, російський окупант на ім’я Володимир із Челябінської області менше ніж за рік зумів двічі потрапити у полон до ЗСУ.

Також полонений окупант розповів українським бійцям, що потрапив на війну, бо хотів одружитися, щоб отримати громадянство РФ.

Раніше журналіст та блогер «Апостол» Дмитро Карпенко, котрий після початку повномасштабного вторгнення взяв інтерв’ю у більш як півтора тисяч полонених росіян, поділився, яка історія, розказана окупантом, змусила волосся на його голові рухатися.

