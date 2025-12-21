Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський анонсував заміну голів адміністрацій: коли очікувати

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський анонсував заміну голів адміністрацій: коли очікувати
Раніше президент уже говорив про заміну деяких керівників обласних адміністрацій
фото з відкритих джерел

Наступного тижня український президент очікує на доповіді щодо кадрових змін в регіонах

Президент України Володимир Зеленський анонсував заміну деяких голів обласних адміністрацій. Як інформує «Главком», про це він сказав у своєму зверненні в неділю, 21 грудня.

За словами українського президента, кадрові призначення можуть відбутися вже наступного тижня.

«На наступному тижні очікую доповіді щодо деяких очільників місцевих адміністрацій, яких варто вже замінити», – сказав Зеленський.

Раніше президент уже говорив про заміну деяких керівників обласних адміністрацій. За його словами, він очікує на перелік тих чиновників, до яких є «ті чи інші питання». Також Зеленський очікував на пропозиції щодо кандидатів для заміни голів ОДА, яких буде відправлено у відставку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За кілька годин після звільнення Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

Як повідомлялося, колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила різкі заяви про екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зробила вона це вже після звільнення останнього. Зокрема, Мендель звинуватила Єрмака у впливі на президента та інших посадовців.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський президент Андрій Єрмак звільнення фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пункти Трампа-Зеленського-Путіна: мир чи нова пастка для України?
Війну треба завершувати, але не коштом України
22 листопада, 20:54
За словами глави держави, від кожного лідера залежить результат перемовин про закінчення війни
Зеленський розповів деталі кількагодинної розмови з Макроном
1 грудня, 16:02
Зеленський визнав, що наразі неможливо повернути окупований Крим
«У нас немає сил». Зеленський розповів, від повернення яких територій зараз відмовилася Україна
9 грудня, 21:42
Axios: Україна передала США відповідь на новий проєкт мирного плану
Axios: Україна передала США відповідь на новий проєкт мирного плану
10 грудня, 22:54
За підсумками доповідей командирів, головнокомандувач уточнив завдання армійським корпусам і підрозділам, а також визначив конкретні кроки для зміцнення оборони
Оборона Покровська та Мирнограда. Сирський зробив заяву
13 грудня, 11:24
План США вже відображає більшість ключових українських пріоритетів, вважає Умєров
Редакція мирного плану на завершальному етапі: деталі від Умєрова
23 листопада, 17:20
Пам’ятний знак на честь Військової служби правопорядку встановлено на Алеї захисників України
У Києві відкрито новий пам’ятний знак на честь Військової служби правопорядку
28 листопада, 19:41
Володимир Зеленський провів переговори з Нікосом Христодулідісом
Прогрес на шляху України до ЄС. Зеленський провів зустріч з президентом Кіпру
4 грудня, 16:45
Зеленський прямує з робочим візитом до Берліна
Президент анонсував зустріч з американською стороною в Берліні
14 грудня, 12:51

Події в Україні

Командир полку «Ахіллес» анонсував звільнення стратегічного міста
Командир полку «Ахіллес» анонсував звільнення стратегічного міста
Зеленський анонсував заміну голів адміністрацій: коли очікувати
Зеленський анонсував заміну голів адміністрацій: коли очікувати
Зеленський розповів, що українська делегація обговорює в США
Зеленський розповів, що українська делегація обговорює в США
Відключення світла: Свириденко повідомила гарні новини
Відключення світла: Свириденко повідомила гарні новини
Відключення світла 22 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
Відключення світла 22 грудня 2025 року: де і коли не буде електрики
Бійці 77 бригади ліквідували 40 окупантів, які лізли через газопровід на Харківщину
Бійці 77 бригади ліквідували 40 окупантів, які лізли через газопровід на Харківщину

Новини

В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
Вчора, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
19 грудня, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
19 грудня, 00:38

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua