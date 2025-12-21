Зеленський анонсував заміну голів адміністрацій: коли очікувати

Раніше президент уже говорив про заміну деяких керівників обласних адміністрацій

Наступного тижня український президент очікує на доповіді щодо кадрових змін в регіонах

Президент України Володимир Зеленський анонсував заміну деяких голів обласних адміністрацій. Як інформує «Главком», про це він сказав у своєму зверненні в неділю, 21 грудня.

За словами українського президента, кадрові призначення можуть відбутися вже наступного тижня.

«На наступному тижні очікую доповіді щодо деяких очільників місцевих адміністрацій, яких варто вже замінити», – сказав Зеленський.

Раніше президент уже говорив про заміну деяких керівників обласних адміністрацій. За його словами, він очікує на перелік тих чиновників, до яких є «ті чи інші питання». Також Зеленський очікував на пропозиції щодо кандидатів для заміни голів ОДА, яких буде відправлено у відставку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За кілька годин після звільнення Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

Як повідомлялося, колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила різкі заяви про екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зробила вона це вже після звільнення останнього. Зокрема, Мендель звинуватила Єрмака у впливі на президента та інших посадовців.