Полонений окупант зателефонував дружині, а та влаштувала істерику

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Полонений окупант зателефонував дружині, а та влаштувала істерику
Окупант родом із міста Сиктивкар, що в Республіці Комі. Контракт уклав, бо потрібні були гроші
фото: скріншот із відео

Росіянка плакала та стверджувала, що її чоловік – не загарбник

Полонений окупант зателефонував дружині, а та влаштувала справжню істерику. Спершу кричала та запитувала, чому чоловік дзвонить з чужого телефона, а опісля розплакалася і заявила, що в неї «підскочив» тиск. При цьому жінка не хотіла визнати, що її благовірний – загарбник, а стверджувала, що він «захищав» Батьківщину. Як інформує «Главком», розмову з росіянином записав журналіст Володимир Золкін.

Окупант родом із міста Сиктивкар, що в Республіці Комі. Контракт уклав, бо потрібні були гроші – заборгував значну суму аліментів. Та довго воювати не довелося – потрапив у полон. Дружина, якій окупант подзвонив, спершу кричала: «Де мій чоловік, що з ним? Чому він не може подзвонити зі свого телефона?». Та коли Володимир Золкін запитав, навіщо вона чоловіка на війну відправила, розплакалася.

З’ясувалося, що росіянин і досі вважається зниклим безвісти, тож він просить, аби мама та дружина пішли у відповідні органи і домоглися для нього статусу військовополоненого. На це його дружина відповідає, що її «ковбасить», а мама у відпустці, але з понеділка вже має вийти на роботу, тож як їм знайти час для всяких інстанцій, вона не знає.

«Ваш чоловік прийшов у нашу країну вбивати людей», – звернувся Володимир Золкін до росіянки. На це вона заявила, що чоловік пішов захищати Батьківщину. Щоправда, від кого він мав боронити Росію в Харківській області, жінка відповісти не змогла.

Раніше полонений окупант подзвонив сестрі, а та познущалася з нього. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, скільки військових потрапило в український полон цього року. Він повідомив, що найбільшу кількість російських військовополонених «принесла» Добропільська операція. Зокрема окупантів узяли на таких напрямках, як Добропілля та Покровськ.

Також полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому. Двоє військовополонених із Північної Кореї, які воювали на боці Росії, звернулися з проханням передати їх Південній Кореї. Ці полонені перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди.

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
