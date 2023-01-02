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На Черкащині пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Черкащині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
фото ілюстративне

У області працюють сапери

У Черкаській області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Згодом голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, вибухи, які чули жителі, пов'язані з роботою саперів. «Звуки, що були чутні на початку повітряної тривоги, – планове знищення ворожих боєприпасів. Усе під контролем», – зазначив він.

Повітряну тривогу оголосили у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській області після 12:00.

Нагадаємо, триває 313-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку, намагається покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів, на Херсонському - здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.

Теги: Миколаїв ворог Черкащина вибух

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