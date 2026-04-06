Напад на військового ТЦК з ножем у Харкові: затримано чоловіка

Чоловік кинув у бік військовослужбовця дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення

55-річний чоловік напав на військових ТЦК

У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який напав на військовослужбовця ТЦК під час заходів оповіщення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Харківської області.

«Подія сталася вранці 6 квітня у місті Харкові. Під час роботи мобільної групи Індустріального об’єднаного районного ТЦК та СП невідомий, намагаючись уникнути перевірки військово-облікових документів, почав тікати», – йдеться у повідомленні.

У ході втечі чоловік кинув у бік військовослужбовця дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення в ділянку живота. Опісля чого він зник з місця події.

Правоохоронців особу зловмисника було встановлено упродовж трьох годин. Ним виявився 55-річний чоловік.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

Раніше у Вінниці двоє військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки зазнали ножових поранень від чоловіка, у якого хотіли перевірити документи.

Як повідомлялося, військовослужбовець ТЦК та СП має право застосувати зброю у разі реального нападу, який становить загрозу його життю.