Напад на військового ТЦК з ножем у Харкові: затримано чоловіка

Наталія Порощук
Чоловік кинув у бік військовослужбовця дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення
фото: поліція Харківської області

55-річний чоловік напав на військових ТЦК

У Харкові поліцейські затримали чоловіка, який напав на військовослужбовця ТЦК під час заходів оповіщення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Харківської області.

«Подія сталася вранці 6 квітня у місті Харкові. Під час роботи мобільної групи Індустріального об’єднаного районного ТЦК та СП невідомий, намагаючись уникнути перевірки військово-облікових документів, почав тікати», – йдеться у повідомленні.

У ході втечі чоловік кинув у бік військовослужбовця дві тренувальні гранати, здійснив два постріли з пневматичного пістолета та завдав ножового поранення в ділянку живота. Опісля чого він зник з місця події.

Правоохоронців особу зловмисника було встановлено упродовж трьох годин. Ним виявився 55-річний чоловік.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

Нагадаємо, 6 квітня у Харкові під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних, цивільний громадянин вчинив напад на військовослужбовців ТЦК. У результаті один з військових отримав поранення ножем в живіт та був доставлений до лікарні, йому надається необхідна медична допомога.

Раніше у Вінниці двоє військовослужбовців Територіального центру комплектування та соціальної підтримки зазнали ножових поранень від чоловіка, у якого хотіли перевірити документи.

Як повідомлялося, військовослужбовець ТЦК та СП має право застосувати зброю у разі реального нападу, який становить загрозу його життю. 

Теги: Національна поліція України ТЦК

Читайте також

Командир Сил безпілотних систем Роберт Бровді
«Я не київська перепічка». Мадяр прокоментував скандал навколо своєї заяви про мобілізацію
16 березня, 16:39
92% справ зупинилися на етапі процесуальних ухвал й так не дійшли до розгляду по суті
Обмеження керування авто: скільки позовів ТЦК дійшли до суду
20 березня, 08:05
Зловмисникам оголосили про підозру
Під ковдрою до кордону: на Вінниччині викрито подружжя, яке переправляло ухилянтів
23 березня, 22:01
17-річних зобов’язали стати на військовий облік
Військовий облік для 17-річних: що потрібно зробити у 2026 році
25 березня, 21:51
Встановлено, що обидва підозрюваних раніше притягувалися до кримінальної відповідальності
Подвійне вбивство на Харківщині: двом дезертирам повідомлено про підозру
27 березня, 15:29
За словами заступника Федорова, питання трансформації системи територіальних центрів комплектування не може бути вирішене за один день
Коли почнеться реформа мобілізації? Міноборони зробило заяву
31 березня, 15:16
В Ужгородському ТЦК у результаті перевірки виявлено жахливу антисанітарію
ЗСУ відреагували на звіт омбудсмена про жахливі умови в Ужгородському ТЦК
4 квiтня, 22:41
Підозрюваними є чоловіки віком від 33 до 36 років
Напад на суддю у Дніпрі: поліція затримала підозрюваних
Сьогодні, 12:34
Нападник втік, він знаходиться у розшуку
У Харкові чоловік вдарив ножем військового ТЦК
Сьогодні, 16:15

Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

