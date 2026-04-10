«Без людей війни програються». Буданов різко висловився про ухилянтів і противників ТЦК

Керівник Банкової наголосив, що українцям треба «не боятися виконати свій обов’язок»

Керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав «величезною проблемою» питання ухилення від мобілізації та героїзацію тих, хто зневажає ТЦК чи незаконно тікає за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву очільника Банкової в інтерв'ю «Укрінформу»

«Є реальні проблеми, проблеми ментальні в нашому суспільстві. Бо з одного боку всі говорять, що треба воювати до перемоги, і з іншого боку – всі тікають від мобілізації. І це все відбувається одночасно. Це є великою, величезною проблемою!» – каже він.

За словами Буданова, «без людей війни програються». Очільник Офісу президента заявив, що не є фанатом ідеї, що дрони будуть воювати за людей.

Глава Банкової також зауважив, що українцям треба «не боятися виконати свій обов’язок», тим паче не усі мобілізовані йдуть у штурми, багато хто займає тилові посади, йде у ППО, у підрозділи забезпечення тощо. «Поле для маневру є. Але просто бути ухилянтом і з ганьбою потім жити й думати, що ж ти будеш казати своєму сусіду, який повернеться з війни і питатиме: Де був ти?» – зазначив Буданов.

Посадовець додав, що в українському суспільстві існує «страшенна проблема», адже героєм вважають не тільки тих, хто воює та гине на фронті, а й тих, хто тікає від мобілізації.

«У нас герой – той, хто воює зараз реально на фронті, проливає кров. Усі стають на коліна, коли несуть труни. Й у нас так само герой, який записує відосики: Як я, вибачте, послав на три букви ТЦК чи Як я перебіг зеленку через кордон – а ви, тупі, отут лишайтесь. І вони обидва – герої одночасно! Це страшна проблема. Вона показує відсутність єдності», – сказав Буданов.

Раніше голова фракції «Слуга народу» та член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія заявив, що процес оновлення законодавства щодо мобілізації в Україні перебуває на завершальному етапі. Невдовзі нові правила будуть представлені народним депутатам та громадськості.

Як повідомлялося, в Україні з 1 квітня 2026 року процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування. Хоча технічне впровадження нових інструментів розпочалося ще в березні, саме з квітня вони стають базовим стандартом. Йдеться не про зміну законодавчої моделі, а про повне розгортання цифрового контролю, автоматизацію перевірки відстрочок та нову періодичність аудиту заброньованих працівників.

До слова, останніми днями в українському медіапросторі масово поширюється інформація про нібито підготовку до примусової мобілізації жінок. Командування Сухопутних військ ЗСУ офіційно заявило: ці повідомлення є безпідставними, маніпулятивними та використовуються ворогом для підриву довіри до армії. Жодних механізмів для мобілізації жінок не розробляється.