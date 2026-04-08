Нардеп Княжицький пояснив свою заяву про банди псевдоТЦК, яка наробила галасу в соцмережі

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Микола Княжицький сказав про банди, які за його словами, перевдягаються у ТЦК
«Є свідчення про те, що злочинні угрупування переодягаються у військовий стрій і під виглядом ТЦК викрадають людей з метою вимагання коштів»

Народний депутат Микола Княжицький заявив, що в деяких містах України представники криміналітету у змові з поліцією перевдягаються у військовослужбовців ТЦК та СП, затримують людей і вимагають у них гроші. Згодом він пояснив свою заяву, яка викликала резонанс у соцмережах, повідомляє «Главком».

Заява нардепа про банди псевдоТЦК

«Є міста, принаймні про це кажуть, і це треба досліджувати, коли збираються банди людей, звичайний криміналітет. Одягає форму за домовленістю з поліцією, виїжджає, хапає людей, заштовхує в бус і каже: або ти нам платиш, або ми тебе завозимо в ТЦК», – сказав Княжицький в ефірі каналу «Говорить великий Львів».

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нардеп підкреслив, що поліція не протидіє цьому «звичайному бандитизму», додавши, що такі випадки фіксують у багатьох містах, зокрема в Дніпрі, і що відомо, хто до цього причетний.

«Ми цього всього не знаємо, тому що владі байдуже, тому що вони домовляються з тими ж бандитами», – підсумував Микола Княжицький.

Княжицький пояснив свою заяву

«В ефірі однієї з телепрограм я повідомив про факти, які стали мені відомі і які свідчать про порушення закону під виглядом мобілізації. На жаль, є свідчення про те, що злочинні угрупування переодягаються у військовий стрій і під виглядом ТЦК викрадають людей з метою вимагання коштів. Зокрема, мені повідомляли про це з Дніпра. Інформацію отримав від колишніх колег і військових», – наголосив Княжицький.

Нардеп зазначив, що під час зустрічі з Уповноваженим з прав людини Дмитром Лубінцем поцікавився, чи відомі тому такі факти, і додав, що омбудсмен підтвердив озвучену ним інформацію. За його словами, Лубінець неодноразово звертався до керівництва Міноборони та Генштабу з вимогою, щоб представники ТЦК мали відповідні шеврони і не носили балаклави, а також повідомив, що правоохоронці поінформовані про подібні випадки.

«Я вважаю, що усі громадяни зобов'язані виконувати конституційний обов'язок. Я засуджую тих, хто під різними приводами не захищає Батьківщину, якщо не має законних підстав на відстрочку. Я також вважаю загалом компанію проти ТЦК і мобілізації загрозою для нацбезпеки. Публічно обстоюю таку позицію. Разом з тим злочини під приводом мобілізації і замовчування їх не сприяє, а лише шкодить ЗСУ», – підсумував нардеп.

Реакція мережі

Заяви народного депутата викликали активну реакцію в соцмережах. Користувачі в коментарях обговорюють можливі випадки перевдягання у форму ТЦК.

До слова, військовослужбовець ТЦК та СП має право застосувати зброю у разі реального нападу, який становить загрозу його життю. Про це повідомив член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

