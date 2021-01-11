На ділянці пошкодженого на Донбасі водогону виявлено чотири пориви та гранату

Попередньо, на 11 січня заплановано проведення ремонтних робіт водогону за умов дотримання режиму припинення вогню

Під час обстеження водогону «Горлівка-Торецьк», через прорив на якому 4 січня залишилися без води низка населених пунктів, виявили чотири місця поривів та гранату.

Про це повідомляє Донецька ОДА.

Зазначається, що фахівці КП «Компанія «Вода Донбасу» під час обстеження ділянки водогону «Горлівка-Торецьк» за межами смт Південне виявили чотири місця поривів, які впливають на відсутність водопостачання м. Торецьк та ще чотирьох населених пунктів.

Співробітниками підприємства частково проведено земельні роботи.

«Піротехнічним розрахунком ДСНС України під час супроводу співробітників КП «Компанія «Вода Донбасу»виявлено та вилучено один вибухонебезпечний предмет (граната ПГ-22)», – йдеться у повідомленні ОДА.

Попередньо, на 11 січня заплановано проведення ремонтних робіт водогону на околицях смт Південне за умов дотримання режиму припинення вогню.

Зазначимо, військові наладили доставку води в Торецьк, водогін якого пошкоджено бойовиками.

Як повідомлялося раніше, 4 січня стався прорив на водопроводі Горлівка-Торецьк, внаслідок чого без водопостачання залишилися п’ять населених пунктів: Торецк (28 336 осіб), Залізне (2 899 осіб), смт Північне (5 768 осіб), смт Південне (750 осіб) та частково село Щербинівка (170 осіб) – загалом близько 38 тис жителів.

Ремонтні бригади регіонального управління по експлуатації каналу 6 січня усунули два пошкодження на водогоні в безпечній зоні, але для відновлення подачі води необхідно усунути пошкодження в «сірій» зоні.

8 січня в районі смт Південне представники незаконних збройних формувань РФ зі стрілецької зброї і гранатометів обстріляли бригаду ремонтників. Через деякий час, коли відновні роботи продовжилися, незважаючи на досягнуті домовленості, окупанти знову відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по ремонтній бригаді.