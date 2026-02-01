Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: з’явилися нові подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: з’явилися нові подробиці
Оператори з території Росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну
фото з відкритих джерел

Російський оператор свідомо спрямував дрон у людей

Зросла кількість загиблих через російський удар по Дніпропетровщині. Як інформує «Главком», про це повідомив віцепремʼєр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

«Ворог атакував автобус, який після зміни віз шахтарів з підприємства. Загинули 16 людей. Є поранені. Люди, які просто працювали й поверталися додому», – написав він у телеграмі.

Про те, що російські оператори дронів свідомо і цілеспрямовано атакували цивільний автобус з шахтарями на Дніпропетровщині, заявив також фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку, радник міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов.

«Група «Шахедів» на онлайн-управлінні через радіо модеми Mesh пролітали вздовж дороги. Пілот першого «Шахеда» побачив автобус внизу та вирішив його атакувати», – зазначив експерт.

Удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: з’явилися нові подробиці фото 1

Далі «Шахед» вдарив поруч з автобусом, водій під впливом вибухової хвилі втратив керування і в’їхав в паркан. Травмованi люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному.

У цей час оператор другого «Шахеда» побачив людей та цинічно направив дрон просто в мирних людей.

«Оператори з території Росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили що це не військовi і прийняли свідоме рішення про атаку. Це черговий факт тероризму», – наголосив «Флеш».

Нагадаємо, російські війська атакували Павлоградський район Дніпропетровської області ударним безпілотником. Ворожий БпЛА влучив поблизу службового автобуса одного з підприємств. Як з'ясувалося, жертвами російської атаки стали шахтарі ДТЕК.

Також через атаку на залізничну інфраструктуру станції Синельникове на Дніпропетровщині рух поїздів до Дніпра було тимчасово обмежено.

До слова, оголошене наприкінці січня так зване енергетичне перемир’я між Росією та Україною фактично завершилося у ніч на 1 лютого, саме напередодні прогнозованих сильних морозів в Україні. Дата завершення перемир'я випливає з публічних заяв, озвучених Кремлем. «Главком» розповідав, як розгорталися події та які заяви лунали від України, США та Росії.

Читайте також:

Теги: Дніпропетровщина Олексій Кулеба ворог автобус міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 5 січня
Лінія фронту станом на 5 січня 2026. Зведення Генштабу
5 сiчня, 22:43
У Дніпрі всі міські лікарні повністю переведені на живлення від генераторів
Блекаут на Дніпропетровщині: школи продовжили канікули, можливі зупинки електротранспорту
8 сiчня, 00:31
На Дніпропетровщині повідомлено про підозру посадовцю підприємства
На Дніпропетровщині викрито незаконний видобуток мінеральних вод на суму понад 2 млрд грн
8 сiчня, 14:24
З посади міністра оборони України було звільнено Дениса Шмигаля
Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони
13 сiчня, 14:06
248 народних депутатів підтримали обрання Дениса Шмигаля на нову посаду
Рада призначила Дениса Шмигаля міністром енергетики та першим віцепремʼєр-міністром 
14 сiчня, 14:37
Чоловік в момент удару перебував на власному подвір’ї та отримав смертельні поранення
Атака на Дніпропетровщину: є загиблий, серед поранених – дитина
23 сiчня, 22:51
У Павлоградському районі виникло займання на території фермерського господарства
Окупанти атакували Дніпропетровщину: восьмеро жертв
28 сiчня, 09:49
Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі
Аварійні відключення світла 14 січня 2026 року введено у низці областей
14 сiчня, 10:59
Окупанти пошкодили газогін на Дніпропетровщині
Окупанти пошкодили газогін на Дніпропетровщині
19 сiчня, 07:48

Події в Україні

DeepState: окупанти просунулись на Запорізькому напрямку
DeepState: окупанти просунулись на Запорізькому напрямку
Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 1 лютого 2026. Зведення Генштабу
РФ встановила у січні рекорд ракетних ударів: скільки балістики було випущено
РФ встановила у січні рекорд ракетних ударів: скільки балістики було випущено
Удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: з’явилися нові подробиці
Удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: з’явилися нові подробиці
У Черкасах на протест вийшли понад 300 ветеранів
У Черкасах на протест вийшли понад 300 ветеранів
Віталій Кім відверто розповів про те, скільки ще зможе воювати Україна
Віталій Кім відверто розповів про те, скільки ще зможе воювати Україна

Новини

Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Сьогодні, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua