Удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: з’явилися нові подробиці

Зросла кількість загиблих через російський удар по Дніпропетровщині. Як інформує «Главком», про це повідомив віцепремʼєр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

«Ворог атакував автобус, який після зміни віз шахтарів з підприємства. Загинули 16 людей. Є поранені. Люди, які просто працювали й поверталися додому», – написав він у телеграмі.

Про те, що російські оператори дронів свідомо і цілеспрямовано атакували цивільний автобус з шахтарями на Дніпропетровщині, заявив також фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку, радник міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов.

«Група «Шахедів» на онлайн-управлінні через радіо модеми Mesh пролітали вздовж дороги. Пілот першого «Шахеда» побачив автобус внизу та вирішив його атакувати», – зазначив експерт.

Далі «Шахед» вдарив поруч з автобусом, водій під впливом вибухової хвилі втратив керування і в’їхав в паркан. Травмованi люди почали залишати автобус, допомагаючи один одному.

У цей час оператор другого «Шахеда» побачив людей та цинічно направив дрон просто в мирних людей.

«Оператори з території Росії 100% бачили і розпізнавали ціль як цивільну, бачили що це не військовi і прийняли свідоме рішення про атаку. Це черговий факт тероризму», – наголосив «Флеш».

Нагадаємо, російські війська атакували Павлоградський район Дніпропетровської області ударним безпілотником. Ворожий БпЛА влучив поблизу службового автобуса одного з підприємств. Як з'ясувалося, жертвами російської атаки стали шахтарі ДТЕК.

Також через атаку на залізничну інфраструктуру станції Синельникове на Дніпропетровщині рух поїздів до Дніпра було тимчасово обмежено.

До слова, оголошене наприкінці січня так зване енергетичне перемир’я між Росією та Україною фактично завершилося у ніч на 1 лютого, саме напередодні прогнозованих сильних морозів в Україні. Дата завершення перемир'я випливає з публічних заяв, озвучених Кремлем. «Главком» розповідав, як розгорталися події та які заяви лунали від України, США та Росії.