Донька Келлога відреагувала на удар по автобусу з шахтарями

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Моббс назвала російські мирні ініціативи фарсом

Донька спецпредставника США з питань України Кіта Келлога Меган Моббс різко відреагувала на російський удар по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині, назвавши трагедію ще одним доказом того, що переговори з Росією не стримують агресію, пише «Главком».

«Ще одна жахлива трагедія. А причина №16918, через яку зараз ведуться переговори щодо документа про процвітання, є абсурдною та фантастичною. Існує чіткий зв'язок між зростанням звірств з боку Росії та переговорами», – каже вона.

За словами Моббс, поки США не почнуть тиснути на Росію, говорити про справжній мир рано.

«Поки американські переговорники не визнають цього зв’язку і не почнуть карати Росію за її дії, мирні ініціативи залишатимуться фарсом», – зазначила Моббс.

Зауважимо, 1 лютого, російські терористи навмисно атакували цивільний автобус із шахтарями у Павлоградському районі Дніпропетровської області, використовуючи ударні дрони типу Shahed.

Як розповів радник міністра оборони України Сергій Флеш Бескрестнов, група БпЛА рухалася вздовж автодороги під дистанційним керуванням через радіомодеми. 

Перший дрон вибухнув поблизу автобуса. Унаслідок ударної хвилі водій втратив керування, транспортний засіб з’їхав із дороги та врізався в огорожу. Пасажири отримали поранення й почали залишати салон, тоді оператор другого дрона, побачивши людей на дорозі, навів безпілотник безпосередньо на цивільних. 

Нагадаємо, зросла кількість загиблих через російський удар по Дніпропетровщині. За попередніми даними, ворог атакував автобус, який після зміни віз шахтарів з підприємства. Загинули 16 людей. Є поранені.

