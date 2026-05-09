У Дніпрі чоловік після зустрічі з працівниками ТЦК опинився в комі. За офіційною версією, він сам упав та вдарився

Чоловік наразі перебуває у вкрай важкому стані, до того – був у комі

На інцидент відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

У Дніпрі чоловік перебуває в лікарні у вкрай важкому стані після зустрічі з працівниками ТЦК та СП у балаклавах. За офіційною версією військового відомства, він «сам упав і вдарився головою». Як інформує «Главком», подробиці інциденту розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсман повідомив, що до нього звернулася мешканка Дніпра, чоловік якої зазнав травм унаслідок дій групи осіб у балаклавах та форменному одязі, яких вона ідентифікує як представників ТЦК та СП. Внаслідок цих подій чоловік отримав черепно-мозкову травму та наразі перебуває у лікарні у вкрай важкому стані.

«На відео – чоловік, якого офіційна версія пропонує вважати таким, що «сам впав та вдарився головою». Наразі він перебуває у вкрай важкому стані, до того – був у комі», – прокоментував опубліковані кадри Лубінець.

За його словами, за цим фактом розпочато досудове розслідування за статтею 128 КК України – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

«Я вже звернувся до прокуратури, яка здійснює процесуальне керівництво, з вимогою забезпечити повне та неупереджене розслідування та перевірити, чи дотримувалися представники ТЦК та СП вимог законодавства під час здійснення заходів оповіщення. Продовжуватиму вимагати повного та об’єктивного з’ясування всіх обставин цієї справи», – зазначив омбудсман.

Дмитро Лубінець наголосив, використання балаклав під час мобілізаційних заходів є неприпустимим.

«Люди мають право розуміти, хто саме до них підходить, хто їх зупиняє, затримує чи застосовує силу. Коли обличчя приховані – неможливо ідентифікувати осіб, які потенційно можуть порушувати права людини або вчиняти кримінальні правопорушення», – зазначив він.

Омбудсман поставив під сумнів правомірність здійснення заходів оповіщення військовозобов’язаних особами у масках (балаклавах), які унеможливлюють ідентифікацію представників державного органу.

«Відповідно до законодавства України, представники ТЦК та СП під час виконання службових обов’язків повинні бути належним чином ідентифіковані та предʼявляти службові посвідчення. Приховування обличчя викликає у людей недовіру та нерозуміння, хто саме перед ними, що прямо впливає на оцінку таких подій», – зазначив він.

Дмитро Лубінець наголосив, що випадок у Дніпрі – не поодинокий. За його словами, такі методи шкодять мобілізації.

«Держава, що діє в масках, не має дивуватися, що громадяни від неї тікають», – підсумував він.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала у Дніпрі працівника одного з мобілізаційних відділень ТЦК та СП, який організував схему системного вимагання хабарів з військовозобов’язаних.

До слова, Служба безпеки України викрила на корупції очільника Житомирського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Посадовець налагодив корупційну схему, пропонуючи місцевим підприємцям «імунітет» від мобілізації для їхніх працівників за грошову винагороду.