€90 млрд кредиту для України та 20-й пакет санкцій проти РФ. Головне за 23 квітня 2026

Дайджест новин 23 квітня 2026 року

Сьогодні, ЄС остаточно схвалив кредит для України та 20-й пакет санкцій проти РФ. Також Зеленський прибув на Кіпр. Зокрема, у Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки.

«Главком» склав добірку головних подій 23 квітня.

Аварійно-рятувальні роботи у Дніпрі

Шестеро постраждалих залишаються у лікарні, у тому числі і двоє дітей

У Дніпрі є 13 поранених через нічну атаку росіян. За даними влади, шестеро постраждалих залишаються у лікарні, у тому числі двоє дітей. Також нічна атака росіян на Дніпро забрала життя трьох людей.

Кредит для України та 20-й пакет санкцій проти РФ

Президент наголосив, що кошти будуть спрямовані, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів

Рада ЄС остаточно затвердила кредит для України на €90 млрд і схвалила 20-й пакет санкцій проти Росії.

«Сьогодні важливий день для нашого захисту і для наших відносин із Євросоюзом. Розблоковано європейський пакет підтримки для України – це €90 млрд на два роки. Цей європейський пакет додасть сили нашій армії, забезпечить Україні більше стійкості та дозволить нам виконувати соціальні зобовʼязання перед українцями так, як це визначено законом. Важливо, що Україна забезпечує собі таку фінансову впевненість уже протягом більш ніж чотирьох років повномасштабної війни», – наголосив президент.

Спецзасідання лідерів держав ЄС

Сьогодні, 23 квітня, президент України Володимир Зеленський прибув на Кіпр для участі у спеціальному засіданні лідерів держав ЄС.

Зеленський замінив очільників СБУ у декількох областях

Глава держави звільнив трьох начальників управлінь СБУ

Президент України Володимир Зеленський змінив очільників декількох обласних управлінь Служби безпеки. Йдеться про Київську, Херсонську та Харківську області.

Суд обрав запобіжні заходи військовим ТЦК в Одесі

В Одесі 21 квітня було затримано представників ТЦК та СП і поліцейського, які підозрюються у вимаганні коштів

У Хаджибейському суді Одеси 23 квітня обрали запобіжні заходи поліцейському та чотирьом військовослужбовцям Пересипського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Їх затримали 21 квітня співробітники Служби безпеки України під час спецоперації.

У Львові сталася стрілянина

Стрілянина у Львові сталася в одній із багатоповерхівок

Сьогодні, 23 квітня, у Львові відбулася стрілянина в одній з багатоповерхівок. Стрільця було затримано. Чоловіка, який здійснив кілька пострілів, було затримано. Поранених немає.

Інші важливі новини