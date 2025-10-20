Головна Країна Події в Україні
На Дніпропетровщині розгорілась сильна пожежа після обстрілу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Дніпропетровщині розгорілась сильна пожежа після обстрілу
Внаслідок ворожої атаки зайнявся супермаркет АТБ
Окрім «АТБ» постраждав багатоквартирний будинок

У ніч на 20 жовтня російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Під ударом опинився Синельніківський район. Про це повідомляють місцеві пабліки, пише «Главком».

У регіоні пролунали чисненні вибухи. На кількох локаціях виникли пожежі після обстрілу. Внаслідок ворожої атаки зайнявся супермаркет «АТБ». Місцеві канали оприлюднили відео, на якому видно масштабну пожежу.

Також за інформацією місцевих пабліків, окрім «АТБ» постраждав багатоквартирний будинок. Від уламків зайнялася пожежа. За попередніми даними, в квартирах можуть бути заблокованими люди.

Співробітники ДСНС на місці проводять рятувальну операцію.

До слова, у ніч на 20 жовтня на Одещині оголосили тривогу через загрозу балістичного озброєння, а також через ворожі безпілотники. У регіоні прогриміли потужні вибухи

