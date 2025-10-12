Пошкоджень зазнали об'єкти енергетики у трьох областях – Міненерго

Вночі від ворожих обстрілів постраждала енергетична інфраструктура у трьох областях

Цієї ночі ворог здійснив чергову атаку на об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури країни, спричинивши пошкодження у трьох областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики України.

Унаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджень зазнали об'єкти енергетики на Донеччині, Одещині та Чернігівщині.

Як зазначає Міненерго, рятувальники ДСНС та енергетики оперативно працюють на місцях уражень, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

Міністерство висловило подяку енергетикам та рятувальникам, які «попри всі ризики для власного життя, продовжують виконувати свою роботу та забезпечують функціонування енергосистеми».

Як відомо, 11 жовтня близько 23:00 російська армія здійснила удар по одній з автозаправних станцій у Новгороді-Сіверському на Чернігівщині за допомогою ударного дрону. Під час обстрілу потерпілих не було.

У ніч на 12 жовтня російські окупанти вчергове атакували Харківщину. Під ударом знову опинився Чугуїв. Як зазначається, росіяни вдарили ударними дронами по одному з навчальних закладів Чугуєва. Через російський обстріл будівля освітнього закладу зазнала значних пошкоджень.

Також у результаті ворожого удару пошкоджено сусідній житловий будинок. За попередніми даними, постраждала одна жінка. У неї гостра реакція на стрес. На місці працюють відповідні служби.

Увечері 11 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку було зафіксовано серію вибухів. Як повідомляють місцеві телеграм-канали та очевидці, після гучних звуків почалася масштабна пожежа в районі гіпермаркету «Сігма», що розташований на місці колишнього «Ашану».

Очевидці розповідають, що над містом пролетіли щонайменше чотири дрони. Чутно було звуки роботи ППО, а потім – потужний вибух і детонація. Після цього спалахнула пожежа в будівлі гіпермаркету. Вогонь швидко поширився і перекинувся на прилеглу лісосмугу.