Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пошкоджень зазнали об'єкти енергетики у трьох областях – Міненерго

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Пошкоджень зазнали об'єкти енергетики у трьох областях – Міненерго
Вночі від ворожих обстрілів постраждала енергетична інфраструктура
колаж: glavcom.ua

Вночі від ворожих обстрілів постраждала енергетична інфраструктура у трьох областях

Цієї ночі ворог здійснив чергову атаку на об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури країни, спричинивши пошкодження у трьох областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики України.

Унаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджень зазнали об'єкти енергетики на Донеччині, Одещині та Чернігівщині.

Як зазначає Міненерго, рятувальники ДСНС та енергетики оперативно працюють на місцях уражень, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію з електропостачанням.

Міністерство висловило подяку енергетикам та рятувальникам, які «попри всі ризики для власного життя, продовжують виконувати свою роботу та забезпечують функціонування енергосистеми».

Як відомо, 11 жовтня близько 23:00 російська армія здійснила удар по одній з автозаправних станцій у Новгороді-Сіверському на Чернігівщині за допомогою ударного дрону. Під час обстрілу потерпілих не було. 

У ніч на 12 жовтня російські окупанти вчергове атакували Харківщину. Під ударом знову опинився Чугуїв. Як зазначається, росіяни вдарили ударними дронами по одному з навчальних закладів Чугуєва. Через російський обстріл будівля освітнього закладу зазнала значних пошкоджень.

Також у результаті ворожого удару пошкоджено сусідній житловий будинок. За попередніми даними, постраждала одна жінка. У неї гостра реакція на стрес. На місці працюють відповідні служби.

Увечері 11 жовтня у тимчасово окупованому Донецьку було зафіксовано серію вибухів. Як повідомляють місцеві телеграм-канали та очевидці, після гучних звуків почалася масштабна пожежа в районі гіпермаркету «Сігма», що розташований на місці колишнього «Ашану».

Очевидці розповідають, що над містом пролетіли щонайменше чотири дрони. Чутно було звуки роботи ППО, а потім – потужний вибух і детонація. Після цього спалахнула пожежа в будівлі гіпермаркету. Вогонь швидко поширився і перекинувся на прилеглу лісосмугу.

Читайте також:

Теги: Міненерго електроенергія обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У столиці ситуація відключення світла спричинена локальною аварією в мережі, тому стандартні графіки відключень також не діють
На Київщині запроваджено аварійні відключення світла
10 жовтня, 09:20
За попередніми даними, росіяни поранили двох енергетиків
Окупанти вдарили по теплоелектростанції ДТЕК: є поранені
8 жовтня, 08:49
«Укрзалізниця» змінила маршрути через російські атаки
Після ударів РФ «Укрзалізниця» змінює графік і маршрути поїздів
8 жовтня, 08:27
Про можливі нові відключення оперативно повідомлятимуть обленерго
Чотири області знеструмлено через атаки РФ: «Укренерго» закликає економити світло
7 жовтня, 13:34
Львів затягнуло димом після обстрілу
Масована атака на Львів: виникли пожежі, місто затягнуло димом (оновлено)
5 жовтня, 08:02
Масштабна пожежа в Одесі після влучань
Одеса: окупанти атакували критичну інфраструктуру, вирує пожежа
2 жовтня, 03:47
Найбільші борги за світло спостерігаються на прифронтових територіях України
Міненерго назвало території, де найгірша ситуація з оплатою за електрику
1 жовтня, 07:53
Продавати вітрову енергію стає дедалі складніше
Вітрові електростанції вже не такі вигідні: експерти пояснили чому
23 вересня, 16:10
Ворог атакував ракетами та дронами Миколаїв
Росіяни атакували Миколаїв: влада повідомила перші наслідки (оновлено)
20 вересня, 07:53

Події в Україні

Пошкоджень зазнали об'єкти енергетики у трьох областях – Міненерго
Пошкоджень зазнали об'єкти енергетики у трьох областях – Міненерго
У Львові автомобіль травмував чотирирічного хлопчика
У Львові автомобіль травмував чотирирічного хлопчика
Донеччина знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів
Донеччина знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів
Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2025 року
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: виникли пожежі
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: виникли пожежі
Втрати ворога станом на 12 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Сьогодні, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Сьогодні, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua