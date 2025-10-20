Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині пролунали вибухи

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На Одещині пролунали вибухи
У регіоні працює ППО
фото з відкритих джерел

Очільник Одеської ОВА підтвердив атаку дронами

У ніч на 20 жовтня на Одещині оголосили тривогу через загрозу балістичного озброєння, а також через ворожі безпілотники. У регіоні прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Наразі на Одещині триває атака дронами. Очільник Одеської ОВА підтвердив атаку та написав: «Ворог продовжує атаку безпілотниками! Всім уважно!».

У мережі повідомляють і про влучання внаслідок обстрілу та сильне зарево на місці «прильоту».

На Одещині пролунали вибухи фото 1
На Одещині пролунали вибухи фото 2

Нагадаємо, Росія масовано атакувала дронами Одещину. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. 

Унаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 тис. кв. м. Також згоріла автівка.

Зауважимо, що в Україні триває 1335-й день повномасштабної війни.

Російські війська завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 128 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2371 дрон-камікадзе та здійснили 3604 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

19 жовтня станом на 22:00 відбулося 151 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Теги: вибух Одещина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інцидент трапився вчора, 24 вересня, на складі одного з промислових підприємств
У Британії сталася масштабна пожежа після вибуху на складі
25 вересня, 09:13
Вибух стався внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою
У Києві стався вибух у багатоповерхівці: з'явилися деталі події
9 жовтня, 00:17
За словами пресслужби, ремонт обʼєкта затягнеться через масштабні пошкодження
Окупанти вдарили по енергооб'єкту ДТЕК на Одещині
9 жовтня, 09:50
У США стався потужний вибух на заводі з виробництва боєприпасів Accurate Energetic Systems
Вибух на військовому заводі у США: 18 людей вважаються зниклими безвісти
11 жовтня, 06:58
Завод «Авангард» займається виробництвом боєприпасів і вибухівки
На Уралі спалахнув завод «Авангард», що випускає вибухівку: є загиблі та поранені
17 жовтня, 18:50
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища в одній із областей України
6 жовтня, 16:23
У Києві стався вибух у багатоповерхівці: є загиблий та поранений
У Києві стався вибух у багатоповерхівці: є загиблий та поранений
8 жовтня, 19:04
Слідчі поліції затримали зловмисницю в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України
На Одещині жінка викрала авто, бо захотіла поїхати до моря
16 жовтня, 07:30
За всі роки Михайло Цонков не продав жодного граната, увесь врожай він роздає друзям, знайомим і всім охочим
Аграрій із Одещини перетворив пустир на гранатовий сад
18 жовтня, 21:15

Новини

На Одещині пролунали вибухи
На Одещині пролунали вибухи
Аграрій із Одещини перетворив пустир на гранатовий сад
Аграрій із Одещини перетворив пустир на гранатовий сад
Вантажівка протаранила блокпост під Одесою: загинули військовослужбовці
Вантажівка протаранила блокпост під Одесою: загинули військовослужбовці
Труханов вивіз зі свого кабінету в міськраді дивани та килими – глава Одеської ОВА
Труханов вивіз зі свого кабінету в міськраді дивани та килими – глава Одеської ОВА
В Одесі врятовано унікальний артефакт Римської імперії (фото)
В Одесі врятовано унікальний артефакт Римської імперії (фото)
Лисак назвав перші кроки на посаді глави Одеської міської військової адміністрації
Лисак назвав перші кроки на посаді глави Одеської міської військової адміністрації

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua