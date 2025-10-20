На Одещині пролунали вибухи

Очільник Одеської ОВА підтвердив атаку дронами

У ніч на 20 жовтня на Одещині оголосили тривогу через загрозу балістичного озброєння, а також через ворожі безпілотники. У регіоні прогриміли потужні вибухи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Наразі на Одещині триває атака дронами. Очільник Одеської ОВА підтвердив атаку та написав: «Ворог продовжує атаку безпілотниками! Всім уважно!».

У мережі повідомляють і про влучання внаслідок обстрілу та сильне зарево на місці «прильоту».

Нагадаємо, Росія масовано атакувала дронами Одещину. За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Унаслідок влучань спалахнули масштабні пожежі в складах з текстильною продукцією та швейним обладнанням на площі понад 5 тис. кв. м. Також згоріла автівка.

Зауважимо, що в Україні триває 1335-й день повномасштабної війни.

Російські війська завдали одного ракетного та 60 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 128 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2371 дрон-камікадзе та здійснили 3604 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

19 жовтня станом на 22:00 відбулося 151 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.