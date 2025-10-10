Головна Країна Політика
search button user button menu button

Масований обстріл енергетики. Сибіга звернувся до партнерів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Масований обстріл енергетики. Сибіга звернувся до партнерів
У ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку на Україну
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

За словами дипломата, Путін за три роки не змінив своїх методів терору

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави МЗС.

Дипломат наголосив, що Путін завдав ударів у річницю першої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році. «Це свідома демонстрація того, що за три роки він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів і ультиматумів, і досі відкидає будь-які реальні дипломатичні та мирні зусилля», – написав міністр.

Сибіга підкреслив, що Росія гірша за ХАМАС, оскільки навіть палестинське угрупування погодилося на перемир’я та мирні переговори. «Унаслідок цієї масованої атаки в Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик, а десятки мирних жителів по всій країні дістали поранення. У Києві, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та інших регіонах багато людей залишаються без електрики після російських ударів по цивільних енергетичних об’єктах», – розповів він.

Глава МЗС наголосив, що позбавлення людей енергії під час осіннього похолодання є актом геноциду відповідно до другої статті Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи. «Тиск на Москву – єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим. Економічний тиск через жорсткі санкції, військовий тиск через посилену підтримку України та політичний тиск через повну ізоляцію.Путін має відчути, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення», – додав міністр.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.

Читайте також:

Теги: МЗС енергетика обстріл Андрій Сибіга відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радослав Сікорський приїхав до столиці потягом, його зустрів очільник МЗС України та посол
В Україну прибув міністр закордонних справ Польщі
12 вересня, 09:26
Окупанти атакували Полтавщину
Окупанти атакували Полтавщину: є пошкодження
20 вересня, 22:31
Атака ворога розпочалася близько 05:15 і тривала понад годину
Окупанти від ранку обстрілюють Херсон керованими авіабомбами
26 вересня, 06:50
Енергетики розпочали усунення наслідків атаки
На Чернігівщині окупанти вдарили по енергетиці
6 жовтня, 09:07
Комбінована атака на Запоріжжя: є жертва та поранені, виникли пожежі
Комбінована атака на Запоріжжя: є жертва та поранені, виникли пожежі
5 жовтня, 03:21
Окупанти не вперше бʼють по перинатальних центрах
Росія вдарила по пологовому будинку в Сумах
6 жовтня, 12:36
Через влучання по об’єктах цивільної інфраструктури сталися пожежі
Окупанти атакували Полтавщину безпілотниками
7 жовтня, 07:15
Пошкоджені вікна закрито OSB-плитами, пошкоджені автівки накрито чохлами. Петропавлівська Борщагівка. 29 вересня 2025 року
Атака на Київщину 28 вересня: у лікарнях залишаються троє поранених
29 вересня, 15:29
Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини
Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі Донеччини
6 жовтня, 16:35

Політика

Зеленський розповів, скільки дронів і ракет РФ випустила по українській енергетиці
Зеленський розповів, скільки дронів і ракет РФ випустила по українській енергетиці
Масований обстріл енергетики. Сибіга звернувся до партнерів
Масований обстріл енергетики. Сибіга звернувся до партнерів
Для Чорновол продовжено строк подання документів для реєстрації депутаткою
Для Чорновол продовжено строк подання документів для реєстрації депутаткою
Президент обговорив з військовим командуванням застосування української далекобійної зброї
Президент обговорив з військовим командуванням застосування української далекобійної зброї
Зеленський провів розмову з лідером чеських виборів Андреєм Бабішем
Зеленський провів розмову з лідером чеських виборів Андреєм Бабішем
Рада підтримала законопроєкт про фінансову підтримку військових, звільнених з полону
Рада підтримала законопроєкт про фінансову підтримку військових, звільнених з полону

Новини

В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua