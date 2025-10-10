Масований обстріл енергетики. Сибіга звернувся до партнерів

За словами дипломата, Путін за три роки не змінив своїх методів терору

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів відповісти на російські удари по критично важливій цивільній інфраструктурі України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави МЗС.

Дипломат наголосив, що Путін завдав ударів у річницю першої масованої атаки на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році. «Це свідома демонстрація того, що за три роки він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів і ультиматумів, і досі відкидає будь-які реальні дипломатичні та мирні зусилля», – написав міністр.

Сибіга підкреслив, що Росія гірша за ХАМАС, оскільки навіть палестинське угрупування погодилося на перемир’я та мирні переговори. «Унаслідок цієї масованої атаки в Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик, а десятки мирних жителів по всій країні дістали поранення. У Києві, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та інших регіонах багато людей залишаються без електрики після російських ударів по цивільних енергетичних об’єктах», – розповів він.

Глава МЗС наголосив, що позбавлення людей енергії під час осіннього похолодання є актом геноциду відповідно до другої статті Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи. «Тиск на Москву – єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим. Економічний тиск через жорсткі санкції, військовий тиск через посилену підтримку України та політичний тиск через повну ізоляцію.Путін має відчути, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення», – додав міністр.

Нагадаємо, у ніч на 10 жовтня Російська Федерація знову здійснила масовану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Удар припав на річницю перших обстрілів енергосистеми, які окупанти розпочали у 2022 році.