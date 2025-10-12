На Львівщині у лікарні помер п’ятий член сім’ї, будинок якої зруйнувала російська ракета 5 жовтня

Інші чотири члени його сім’ї загинули на місці удару 5 жовтня

Кількість жертв російського ракетного удару по селу Лапаївка Львівської області 5 жовтня зросла до п'яти. У лікарні помер 46-річний чоловік, який отримав важкі поранення під час атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Зимноводівську сільську раду територіальної громади.

У лікарні 11 жовтня помер Віталій Константинов, який був госпіталізований після того, як його будинок було зруйновано російською ракетою.

фото: Зимноводівська сільська рада

«Він назавжди залишиться у світлій пам’яті своєї родини, колег, друзів та всіх, хто його знав, любив і шанував», – зазначили у сільській раді.

Інші чотири члени його сім’ї – жінка, двоє доньок та онука – загинули на місці удару 5 жовтня.

Як відомо, унаслідок російської атаки на село Лапаївка у Львівській області загинула десятикласниця Анастасія Гриців. Як інформує «Главком», про це повідомив Лапаївський ліцей імені Героя України Георгія Кірпи.

«Сльози, розпука, біль… Лише щирою молитвою можемо підтримати душу доброї, ніжної, світлої Насті. Не віримо, що не зайде більше в 10-А клас ця тендітна дівчина і не усміхнеться спокійно, лагідно так, як уміла тільки вона. Боляче навіть подумати, що все це в минулому, бо вічність узяла в обійми усю родину», – наголосили в ліцеї.

15-річна Анастасія загинула разом із чотирма іншими членами своєї родини. У їхній будинок було пряме попадання, його зруйновано до фундаменту. Як розповідав голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, цілями ракет і «шахедів» у регіоні були житлові будинки, лікарні, цивільні промислові об’єкти, а також об’єкти газотранспортної інфраструктури.