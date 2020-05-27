На Дніпропетровщині військові встановили понтонну переправу біля зруйнованого мосту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Переправа тимчасово замінить зруйнований міст

Переправа тимчасово замінить зруйнований міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища

На Дніпропетровщині військові понтонери Командування Сил підтримки ЗСУ звели переправу, яка тимчасово замінить зруйнований міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«У Дніпропетровській області військові понтонери Командування Сил підтримки навели переправу, яка тимчасово замінить зруйнований міст через Олексіївську затоку Каховського водосховища. Військовослужбовці понтонно-мостового полку Командування Сил підтримки на відмінно впоралися з поставленим завданням», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли раніше, міст, що обвалився, був побудований ще в 1955 році й перебував у стані «обмеженої працездатності».

За інформацією Укравтодору, в Україні таких мостів із 16 000 штучних споруд 27%. Нещодавно Укравтодор представив програму відновлення 1385 мостів протягом п'яти років.

Як повідомляли, на Дніпропетровщині міст впав у річку разом із фурою (фото, відео).

Нагадаємо, у Києві ремонтуються та будуються 13 мостів і шляхопроводів.