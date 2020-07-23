На Дніпропетровщині водій маршрутки злетів у кювет і втік з місця ДТП



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Правоохоронці інформують, що наразі вживаються заходи для затримання водія

На момент аварії у транспорті перебувало близько 20 пасажирів, 15 людей доставлені до лікувального закладу

На Дніпропетровщині маршрутний автобус з пасажирами злетів у кювет і перекинувся. У результаті постраждали 15 пасажирів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що водій втік з місця ДТП.

«У результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Петриківському районі, 15 пасажирів доставлені до лікарні», - йдеться у повідомленні.

Попередньо з'ясовано, що водій не впорався з керуванням транспортним засобом, через що автобус виїхав за межі проїзної частини, злетів у кювет та перекинувся.

На момент аварії у транспорті перебувало близько 20 пасажирів. Зараз 15 людей доставлені до лікувального закладу.

Правоохоронці інформують, що наразі вживаються заходи для затримання водія.

Подія зареєстрована, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомлялося, 22 липня у Закарпатській області депутат на Land Cruiser вбив молодого мотоцикліста.

Також нагадаємо, що 20 липня на Одещині 75-річний водій на раритетному легковику збив людину і втік з місця ДТП.