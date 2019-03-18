На Донбасі загинув український військовий
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Втрати бойовиків уточнюються
Від початку поточної доби на Донбасі загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Як зазначається, бойовики тричі обстрілювали позиції українських військових, застосувавши озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями.
Усі обстріли російсько-окупаційні війська здійснили у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:
- з мінометів калібрів 120 та 82 мм – поблизу села Катеринівка;
- двічі - зі снайперської та стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів, і у подальшому - з мінометів калібру 82 мм і автоматичних станкових гранатометів - поблизу населеного пункту Хутір Вільний.
«Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув. Підрозділи, що обстрілювали вороги, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати бойовиків уточнюються», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 17 березня, на Донбасі бойовики десять раз обстріляли позиції Об'єднаних сил. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення,
Відзначимо, президент України Петро Порошенко заявив, що за час агресії Російської Федерації на Донбасі загинули 2955 українських військовослужбовців.