У порту Туапсе внаслідок атаки дронів загорівся танкер

Надія Карбунар
Надія Карбунар
У порту Туапсе внаслідок атаки дронів загорівся танкер
Момент удару по нафтовому терміналу в Туапсе
фото з відкритих джерел

Постраждала інфраструктура нафтового терміналу

Атака українських безпілотників у ніч проти 2 листопада пошкодила танкер і нафтоналивний термінал у порту міста Туапсе. Як інформує «Главком», про це повідомляє оперативний штаб Краснодарського краю.

Уламки дрона впали на танкер: постраждала палубна надбудова, на судні також почалася пожежа. Крім того, постраждала інфраструктура терміналу. Відомо також про пошкодження скління у будівлі залізничного вокзалу.

За попередніми даними, люди не постраждали.

У хуторі Ленінаван Ростовської області внаслідок атаки безпілотників поранені двоє людей, повідомив голова регіону Юрій Слюсар. Пошкодження отримали два приватні будинки, спалахнув автомобіль.

У ході атаки також постраждав Ростов – у Первомайському районі пошкоджено металевий ангар, вибито вікна у дитячому садку. За словами Слюсаря, поранених немає.

Міноборони Росії відзвітувало про знищення за ніч 164 українських безпілотників над десятьма російськими регіонами, анексованим Кримом, а також акваторіями Чорного та Азовського морів. Над Краснодарським краєм збили 32 дрони, над Ростовською областю – дев’ять, над Липецькою – шість.

Як відомо, у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк.

Цієї ночі також пролунали вибухи в окупованому Алчевську у Луганській області та на Курщині.

На території окупованої Луганщини в Алчевську прилетіло по підстанції, у місцевих зникло світло. Місцеві телеграм-канали пишуть, що після атаки БпЛА виникла пожежа. За деякими даними, горить трансформаторна олія.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня було атаковано Орловську ТЕЦ у місті Орел у Росії. Основне призначення ТЕЦ полягає у виробництві електричної та теплової енергії для потреб міста Орла та прилеглих районів. Також у Володимирській області було атаковано підстанцію.

Теги: пожежа інфраструктура росія нафта дрон

